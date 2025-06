Cómo descargar e instalar iOS 26 de forma anticipada para poder probarlo desde ya

Apple presentó oficialmente iOS 26 y iPadOS 26 durante su conferencia WWDC 2025, celebrada el 9 de junio. Como es habitual, lo hizo junto a nuevas versiones de macOS, watchOS y tvOS. Pero si hay algo que los usuarios de iPhone esperan con más ganas cada año es el nuevo sistema operativo móvil. Aunque la versión final llegará recién en septiembre u octubre, ya puedes instalar iOS 26 antes que nadie gracias a la beta para desarrolladores.

Y lo mejor es que Apple ya no exige una cuenta de desarrollador de pago. Si bien antes había que desembolsar $99 dólares al año para acceder a estas versiones preliminares, ahora cualquier usuario con un Apple ID puede probarlas. Solo necesitas cumplir ciertos requisitos y tener claro que, por tratarse de software en fase temprana, vas a encontrar errores, cierres inesperados o apps que no funcionan como deberían.

La idea detrás de estas betas es que los desarrolladores puedan adaptar sus aplicaciones a los cambios de iOS con tiempo. Pero para muchos entusiastas de la tecnología, probar iOS 26 antes del lanzamiento oficial también es una forma de estar al día y explorar sus novedades. Eso sí: si tu iPhone es esencial para tu trabajo o vida diaria, piensa bien antes de lanzarte. No hay garantías de estabilidad, y si algo falla, la responsabilidad es toda tuya.

Pasos para instalar iOS 26 beta para desarrolladores

Paso 1: Habilita el acceso a betas

Ve a Ajustes > General > Actualización de software .



> > . Entra en el nuevo apartado llamado Actualizaciones beta .



. Selecciona “iOS 26 Developer Beta” (en el caso del iPhone).



Si no ves esa opción, asegúrate de haber iniciado sesión en developer.apple.com con tu Apple ID. También puedes instalar la app Apple Developer desde la App Store y aceptar los términos del programa gratuito.

Paso 2: Instala la beta

Regresa a “Actualización de software”.



Verás que aparece disponible la beta de iOS 26.



Toca “Descargar e instalar” y sigue los pasos. El proceso puede tardar unos minutos, y el dispositivo se reiniciará al finalizar.

Advertencias sobre la beta y cómo volver a iOS 18

Aunque las novedades de iOS 26 suenan muy tentadoras —como la nueva interfaz Liquid Glass, la multitarea mejorada o las mejoras de privacidad impulsadas por IA— no olvides que estás usando una versión preliminar del sistema. Algunas apps pueden no funcionar correctamente, la batería puede drenarse más rápido, y pueden aparecer fallos que Apple aún no ha corregido.

Si te arrepientes o necesitas regresar a una versión estable, puedes hacerlo de dos formas:

Desactiva las betas desde Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta > seleccionar “Off”.

Restaura el sistema con ayuda de Finder o Apple Devices y recupera el respaldo archivado.

