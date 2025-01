20 personas arrestadas por saqueos en zonas evacuadas de Los Ángeles

Por lo menos 20 personas fueron arrestadas por presuntamente cometer saqueos en residencias localizadas en las zonas de evacuación por los incendios forestales en el área metropolitana de Los Ángeles, anunciaron este jueves las autoridades.

“Veinte personas decidieron ingresar a nuestras áreas y privar a estas pobres personas que habían sufrido tanto de sus propiedades”, expresó el Sheriff del Condado de Los Ángeles, Robert Luna, durante una conferencia de prensa la madrugada de este jueves.

Las autoridades no proporcionaron más detalles en relación con el arresto de los presuntos saqueadores.

Durante la conferencia de prensa que se ofreció la mañana de este miércoles, el Sheriff Luna anunció que dos saqueadores habían sido detenidos en la zona bajo órdenes de evacuación, sin dar a conocer la identidad de los dos sujetos implicados.

El Palisades Fire, que ya es considerado como el más destructivo en la historia de Los Ángeles, arrasó con más de 1,000 estructuras en las áreas de Pacific Palisades y Malibu, en el Condado de Los Ángeles.

Otro gran incendio, el Eaton Fire, se desató también este martes en la zona de Altadena y Pasadena, ha calcinado 10,660 acres y hasta este jueves ya ocasionó la muerte de cinco personas.

Se estima que más de 100,000 residentes se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria y advertencias de evacuación ante la amenaza de los incendios.

“Estos delincuentes necesitan escuchar un mensaje inequívoco: si quieren saquear, si quieren cometer robos, si quieren cometer hurtos mayores… serán arrestados. Serán procesados y castigados con todo el peso de la ley“, aseguró el fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El Sheriff de Los Ángeles ordenó a los alguaciles incrementar las labores de vigilancia en las zonas de evacuación con patrullaje móvil y cierres de carreteras.

“Si estás en una de estas zonas y no perteneces a ellas, te van a arrestar. Nuestra primera opción no es hacer cumplir la ley, no es hacer arrestos, sino ayudar a la gente”, dijo.

Luna añadió que cualquier persona que sea detenida en las zonas bajo órdenes de evacuación podría enfrentar cargos por delitos menores, o cargos por delitos graves en caso de ser atrapado mientras comete delitos de saqueo.

