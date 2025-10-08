Una persona arrestada en relación con incendio Palisades en Los Ángeles

Un hombre de 29 años fue arrestado como sospechoso de iniciar un fuego que eventualmente se convirtió en el incendio Palisades, que destruyó miles de estructuras en enero, anunciaron este miércoles las autoridades policiales locales y federales.

Jonathan Rinderknecht, ex residente de Pacific Palisades, fue detenido este martes cerca de su domicilio en Florida acusado de destrucción de propiedad mediante incendio, dijo el fiscal federal interino, Bill Essayli.

De acuerdo con la denuncia federal, Rinderknecht es sospechoso de iniciar el incendio Lachman en las primeras horas de la mañana del 1 de enero, después de haber trabajado como conductor de Uber durante la noche anterior.

“Aunque los bomberos lograron sofocar el incendio, (el fuego del 1 de enero) continuó latente y ardiendo bajo tierra, entre las raíces de densa vegetación“, dijo Essayli la mañana de este miércoles durante una conferencia de prensa.

“Ardió bajo tierra durante una semana hasta que el 7 de enero, fuertes vientos provocaron que este incendio subterráneo emergiera y se extendiera a la superficie, causando lo que se conoció como el incendio Palisades, uno de los más destructivos en la historia de Los Ángeles”, añadió.

Se esperaba que el sospechoso tuviera este miércoles su primera audiencia ante un tribunal federal en Orlando, Florida.

De ser declarado culpable de provocar el destructivo incendio forestal, Rinderknecht podría enfrentar hasta 20 años de prisión como sentencia.

Según los fiscales federales, el registro de ChatGPT de Rinderknecht muestra que creó una imagen con un bosque en llamas y multitudes huyendo del fuego.