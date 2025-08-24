Incendio forestal obliga a ordenar evacuaciones en el condado de Napa en California

El incendio Pickett en el condado de Napa, en California, ha obligado a las autoridades a emitir órdenes de evacuación.

El incendio Pickett, que ha quemado casi 6,000 acres, se desató el jueves por la tarde y las autoridades informaron que hay 190 personas bajo órdenes de evacuación y 360 personas están bajo advertencias de evacuación.

El incendio arde cerca de varios de los viñedos y bodegas más famosos de la región, a lo largo de la ladera occidental de la Sierra Mayacamas.

Hasta el sábado por la noche, el incendio estaba contenido solo en un 11% según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California,

La causa del incendio sigue bajo investigación, según CalFire.

The #PickettFire burning in Napa County is now 5,862 acres and 11% contained. New evacuation orders and warnings have been issued.



Currently, 190 people are under evacuation orders, and 360 people are under evacuation warnings.



Please see Genasys Protect to find out which zones… pic.twitter.com/CJLqevqY0j — CAL FIRE LNU (@CALFIRELNU) August 24, 2025

El incendio se encuentra en la misma región que el masivo incendio Glass, que arrasó más de 11,000 acres en 2020.

“La experiencia previa de los líderes en este terreno accidentado, específicamente en el incendio Glass de 2020, ha sido fundamental para guiar las eficaces labores de extinción”, declaró CalFire en su actualización.

El incendio ocurre cuando zonas de California sufren una ola de calor sofocante.

Otro incendio se desató en el condado de Alameda el viernes por la tarde. El incendio de Parks se originó en Camp Parks, un centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército en Dublin, ubicado cerca de varios barrios residenciales. Hasta la mañana del sábado, el incendio había afectado 118 acres y estaba contenido en un 75%, según Cal Fire.

El incendio Little también comenzó el viernes por la tarde y actualmente quema 1747 acres en el área del Bosque Nacional Sequoia, entre Bakersfield y el lago Isabella, con un 10% de contención. El incendio se originó al lado de la Ruta Estatal 178, a unas 5 millas al oeste de Borel Road, según Cal Fire.

Los rayos provocaron varios incendios menores en el Bosque Nacional Los Ángeles el sábado, según se informó en redes sociales.

Today’s lightning fires on the Angeles National



Iron – Iron Mountain, north of “Bridge to Nowhere” and south of Wrightwood. Single tree fire, Angeles Helitack 532 assigned.



Dora – South of Quail Lake near forest road 8N04. 1/4 acre fire has been knocked down.



Stella -… pic.twitter.com/i1DSk5uGh6 — Angeles National Forest (@Angeles_NF) August 24, 2025

El sábado por la tarde se produjeron otros incendios provocados por rayos en la zona, incluyendo dos cerca de la comunidad de Littlerock y uno al oeste de Wrightwood.

En el sur de California, el calor extremo también aumentó la preocupación por los incendios. Se emitieron alertas de alerta roja para las montañas al norte de Los Ángeles y Santa Bárbara.

