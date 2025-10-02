Sentencian a 16 años a pirómano por devastador incendio en San Bernardino

Un hombre fue sentenciado a 16 años de prisión por provocar el incendio “Line”, que en septiembre de 2024 quemó cerca de 44,000 acres en el condado de San Bernardino.

Justin Wayne Halstenberg, de 35 años y originario de Norco, fue responsable de estallar una conflagración que arrasó decenas de miles de acres en las montañas de San Bernardino, la cual ocasionó la evacuación de miles de residentes y el despliegue de la Guardia Nacional.

Halstenberg también ocasionó otro incendio más pequeño, el Bacon.

El sentenciado fue arrestado por primera vez unos días después del Line Fire, el 5 de septiembre de 2024.

Los investigadores utilizaron lectores de matrículas, grabaciones de cámaras de seguridad y otras pruebas para ubicarlo cerca del sitio donde se originó el incendio, en el área de Highland, según informaron las autoridades.

Se recuperaron dispositivos incendiarios, que fueron descritos como papel legal envuelto alrededor de monedas, en el área de Base Line Road y Alpin Street. Un análisis de ADN de las monedas coincidió con el perfil de Halstenberg.

“Fue juzgado para responder por los 14 cargos por delitos graves, incluyendo incendio agravado de terrenos forestales, propiedad y posesión de materias inflamables”, dijo la fiscalía del condado de San Bernardino tras su audiencia preliminar.

Justin Halstenberg fue declarado culpable en mayo de 2025. Crédito: San Bernardino Sheriff’s Department | AP

El acusado se declaró no culpable durante su comparecencia inicial ante el tribunal, en septiembre de 2024.

Las llamas del Line Fire ardieron durante semanas, dejando secuelas ambientales duraderas y agotando los recursos de extinción.

De acuerdo con administradores financieros de Cal Fire, que testificaron durante el proceso, los costos de personal y aeronaves alcanzaron los $82 millones de dólares tan solo 18 días después de que comenzó el incendio.

El incendio Bacon, que fue más pequeño y que también está vinculado a Halstenberg, fue apagado rápidamente por un buen samaritano.

El fiscal de distrito del condado de San Bernardino, Jason Anderson, dijo este miércoles que la sentencia reflejaba la absoluta destrucción y devastación que causaron las acciones de Halstenberg.

“Nuestras comunidades montañosas se verán afectadas por sus crímenes durante muchos años, y se requerirán esfuerzos adicionales, prolongados y continuos, para la recuperación ambiental”, dijo el fiscal.

Anderson agregó que el veredicto debería tranquilizar a los residentes, al reiterar que un pirómano en serie ya no representa una amenaza para el condado de San Bernardino.

El detective Jacob Hernández, de la Estación Highland, del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, colaboró con el jefe de batallón de Cal Fire, Matthew Kirkhart, para rastrear los incendios hasta Halstenberg.

Para la fiscalía, encabezada por los fiscales adjuntos Justin Crocker y Andrew Peppler, Halstenberg provocó los incendios de forma intencional para causar destrucción.

Halstenberg fue declarado culpable el 22 de mayo de 2025 de siete cargos relacionados con el incendio “Fire” y dos cargos relacionados con el posterior incendio “Bacon”.

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino, Dawn Rowe, calificó el veredicto como una contundente confirmación de la justicia.

