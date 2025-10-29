Corte de energía en el sur de California como prevención ante incendios

Debido al alto riesgo de incendios forestales, Southern California Edison (SCE) suspendió el suministro de energía, lo que afectó a miles de clientes en el sur de California.

Los cortes de electricidad se hicieron por el pronóstico de la primera ronda de fuertes vientos de Santa Ana, cuya intensidad pueden derribar líneas de energía que podrían detonar un incendio sobre terrenos con vegetación seca.

High winds are expected in parts of Southern California. Be prepared: If power goes out, treat intersections as four-way stops. If you see a downed power line, stay at least 100 feet away and call 911. Stay safe. https://t.co/94IwYbJC5i pic.twitter.com/MnInkz7qUp — SCE (@SCE) October 28, 2025

Para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó un inusual incremento de temperatura, que combinado con los vientos de Santa Ana y la baja humedad de los terrenos, reúnen las condiciones para incendios de vegetación.

El NWS emitió una alerta de bandera roja por riesgo de incendios para algunas partes de los condados de Los Ángeles y Ventura vigente hasta las 6:00 p.m. de este miércoles.

“Es probable que cualquier nuevo incendio presente un comportamiento extremo y una rápida propagación“, dijeron los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con los pronósticos, los vientos de Santa Ana pueden traer ráfagas de hasta 45 millas por hora en las montañas de Santa Susana.

Las autoridades emitieron avisos de calor para los condados de Los Ángeles, Ventura y Orange, así como para Inland Empire, vigentes hasta las 7:00 p.m. de este miércoles.

Se espera que las temperaturas máximas en ciertas partes de los condados de San Bernardino y Riverside alcancen los 95 °F.

Ante las condiciones de bandera roja, los funcionarios de Southern California Edison mantienen una vigilancia sobre el desarrollo del clima e implementaron ciertos cortes de energía por seguridad pública para reducir el riesgo de incendios provocados por equipos de la compañía.

“Ante la posibilidad de que haya caída de escombros por el viento, se corta el suministro eléctrico para evitar chispas. Si los escombros impactan contra un cable de alta tensión, se puede crear una situación muy peligrosa que podría provocar un incendio”, dijo Jeff Monford, portavoz de SCE.

Los cortes en el suministro de electricidad se llevan a cabo desde las 6:30 a.m. de este miércoles, con la afectación para cientos de clientes en cuatro condados del sur de California:

Condado de Los Ángeles: 62 clientes

Condado de Riverside: 9 clientes

Condado de San Bernardino: 586 clientes

Condado de Ventura: 1,494 clientes

De acuerdo con el sitio web de Southern California Edison, de los 5 millones de clientes, se estaban considerando otros 22,362 cortes de suministro eléctrico.

Los meteorólogos esperan que la intensidad de los vientos disminuya por la noche de este miércoles, con el pronóstico de un descenso de las temperaturas para este jueves y viernes.

Despliegue de recursos para prevenir incendios

El gobierno de California desplegó recursos de extinción de incendios en el sur de California ante las condiciones meteorológicas que se presentan esta semana.

El gobernador Gavin Newsom dio instrucciones a los servicios de emergencia estatales para que se tomen medidas tempranas y proactivas para proteger a las comunidades de cualquier incidente.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) autorizó el despliegue previo de 129 personas y recursos a los condados de Los Ángeles y Ventura.

El despliegue por parte del gobierno de California incluye:

10 camiones de bomberos

3 cisternas de agua

3 helicópteros

3 cuadrillas de mano

3 operadores con 107 efectivos de apoyo

“Estos esfuerzos garantizan que los recursos estén listos para responder con rapidez, mitigando el impacto potencial de nuevos incendios y otros incidentes críticos”, dijo la oficina del gobernador Newsom en un comunicado.

“Este enfoque proactivo ha demostrado ser un componente fundamental de la estrategia de respuesta a emergencias de California, reduciendo los tiempos de respuesta y asegurando que los recursos estén disponibles cuando más se necesitan“, agregó.

Newsom dijo que Cal Fire mantiene su plantilla al máximo en todas las unidades de la región bajo alerta y añadió que cuentan con todos los recursos aéreos estatales y aeronaves de uso exclusivo para responder a cualquier incendio que se origine.

