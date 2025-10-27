¡Prepárate: el calor y vientos de Santa Ana llegan al sur de California!

Las condiciones del clima tendrán nuevamente un cambio drástico esta semana en el sur de California con el pronóstico de un incremento de temperatura acompañado por intensos vientos de Santa Ana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) espera que los días más calurosos de la semana sean este martes y miércoles, día en que se pronostica que la temperatura máxima supere los 90 °F en el centro de Los Ángeles.

Near-normal temps Sunday and Monday, before warmer weather arrives for mid week! It's been awhile since we've needed to talk about Heat Safety, but with highs in the 90s for inland areas/valleys, make sure to drink plenty of water if you plan to spend significant time outdoors. pic.twitter.com/If2oY7TgMY — NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 25, 2025

“No se pueden descartar temperaturas récord en esos días“, dijo el NWS en sus pronósticos para esta semana.

Se tiene programado un aviso de calor vigente a partir de la mañana de este martes hasta la noche del miércoles para algunas partes de los condados de Los Ángeles, Ventura, Orange, San Bernardino y Riverside.

“Cualquiera que tenga planes de actividades al aire libre para esos días, incluida la asistencia a la Serie Mundial, debe estar preparado para condiciones inusualmente calurosas y secas“, expresaron los meteorólogos del NWS.

En los condados de la región, las temperaturas máximas alcanzarán los 80 °F o hasta los 90 °F, lo que supone entre 10 y 15 grados por encima de lo normal para esta época del año.

Las temperaturas extremas afectarán las áreas costeras y del interior de los condados de Los Ángeles y Ventura, incluidas Malibu, Pacific Palisades, Long Beach, Torrance, Beverly Hills y Hollywood.

Además de las altas temperaturas, el NWS también advirtió sobre el aumento en la intensidad de los vientos desde la mañana de este martes en el típico corredor de Santa Ana en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Los meteorólogos dijeron que se trata de la primera serie de fuertes vientos de Santa Ana de la temporada, y se espera que sean muy intensos.

De acuerdo con los especialistas, los vientos podrán alcanzar velocidades de 30 a 40 millas por hora en esas áreas.

La fuerza de los vientos de Santa Ana también se tendrá durante el miércoles, aunque se espera que la intensidad sea menor que la del martes.

Debido al primer evento de vientos de Santa Ana, se eleva el peligro de que detonen incendios de vegetación al combinarse con las temperaturas anormalmente altas y una baja humedad.

Según el NWS, desde el jueves se tendrá un descenso en las temperaturas, aunque se espera que sean superiores a lo normal durante el fin de semana de Halloween.

