Avisos de calor en Los Ángeles: medidas esenciales para protegerte

Funcionarios del condado de Los Ángeles emitieron avisos de altas temperaturas para ciertas partes, por lo que instaron a los residentes a tomar precauciones para evitar enfermedades relacionadas con el calor extremo.

El Departamento de Salud Pública del condado informó en un comunicado que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó un incremento en las temperaturas desde este domingo y que se prolongan al menos hasta este martes 2 de septiembre.

HEAT ADVISORY – High Temperatures Forecast for Parts of Los Angeles County. For more info, visit https://t.co/BlaFKcxrVU pic.twitter.com/7FCOcDJ4OD — LA Public Health (@lapublichealth) August 29, 2025

Las autoridades emiten los avisos de calor cuando se espera que las condiciones cálidas causen molestias y puedan provocar enfermedades relacionadas con el calor en algunas personas, especialmente en aquellas que son vulnerables al calor.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó que los avisos están vigentes del domingo 31 de agosto al martes 2 de septiembre en las siguientes zonas:

Montañas del oeste de Santa Mónica

Montañas del este de Santa Mónica

Oeste del Valle de San Fernando

Este del Valle de San Fernando

Montañas de Santa Susana

Valle de Santa Clarita

Calabasas/Agoura Hills

Los avisos de calor vigentes del lunes 1 de septiembre al martes 2 de septiembre están vigentes en estas zonas:

Montañas del noroeste del condado de Los Ángeles y el Corredor I-5.

Corredor de la Autopista 14 y Montañas del oeste de San Gabriel.

Costa interior de Los Ángeles.

Valle de San Gabriel.

Recomendaciones para protegerse del calor

Los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó a los residentes los siguientes consejos para protegerse de las altas temperaturas.

Beber mucha agua y mantenerse hidratado durante todo el día.

Si debe salir, planear el día para evitar salir durante las horas más calurosas, además de usar protector solar (FPS 15).

Usar ropa ligera y de colores claros, además de usar un sombrero o una sombrilla.

El interior de los vehículos se calienta más, incluso con las ventanillas abiertas, por lo que no se debe dejar a niños o mascotas sin la supervisión de un adulto.

Si encuentra a un niño o mascota abandonados en el interior de un vehículo, se recomienda reportarlo al 911.

Controlar a las personas en riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, como personas enfermas o con enfermedades crónicas, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, las personas que viven solas, las mascotas, los trabajadores al aire libre y los deportistas.

Las personas que no tienen aire acondicionado en sus viviendas deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantenerse hidratado y no esperar a tener sed para beber agua.

Tomar duchas o baños fríos.

Usar menos la estufa y el horno para evitar que la vivienda se caliente más.

Visitar una biblioteca, un centro de refrigeración, un centro comercial u otro espacio con aire acondicionado. Para solicitar ayuda para encontrar un espacio fresco, puede llamar al 211.

Enfermedades de calor

Las autoridades de salud dijeron que es importante reconocer las enfermedades relacionadas con el calor y también la manera en que se puede ayudar a alguien que las sufre.

Si presenta estos síntomas: temperatura corporal alta (103 °F o más), mareos, náuseas, desmayos dolor de cabeza, pulso acelerado, confusión y piel caliente, enrojecida, seca o húmeda, lo mejor es llamar al 911.

El Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles, el Dr. Muntu Davis, dijo que el calor causa más muertes en Estados Unidos anualmente que las inundaciones, tormentas y rayos juntos.

“Entre las personas con mayor probabilidad de enfermarse durante el calor están los adultos mayores, los niños, las personas que trabajan al aire libre, los atletas y personas con enfermedades cónicas“, dijo el Dr. Muntu Davis.

El funcionario de salud pública mencionó que la seguridad propia y la de los demás son cruciales bajo condiciones de calor extremo.

“Si usted o alguien cercano experimenta síntomas de insolación o agotamiento por calor, como mareos, náuseas, taquicardia, confusión o desmayos, busque atención médica de inmediato“, agregó.

Para consultar el riesgo de impactos relacionados con el calor en su localidad, puede visitar el sitio web de Riesgo de Calor del NWS en este enlace, en el que puede consultar en “buscar ubicación” para introducir su ciudad, o utilizar el botón de zoom para encontrar las localidades con mayor claridad.

