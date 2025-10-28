Precaución ante posibles incendios en el sur de California por condiciones climáticas extremas

La llegada de la primera serie de vientos de Santa Ana de la temporada, combinada con un inusual aumento en las temperaturas eleva la preocupación sobre el riesgo de incendios esta semana en el sur de California.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se pronostica que este martes y miércoles sean los día con las temperaturas más altas, que se combina con intensos vientos de Santa Ana y condiciones de vegetación seca en la región.

Warm, dry, and breezy Tuesday and Wednesday as a weak Santa Ana wind event takes hold. A Heat Advisory is in effect for the valleys and inland Orange County Tue-Wed. pic.twitter.com/yJe0HABg7I — NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 27, 2025

Las comunidades de las zonas costeras pueden esperar temperaturas cercanas a los 80 °F, mientras que en las regiones del interior los termómetros pueden superar los 90 °F. En las montañas, se pronostican temperaturas alrededor de 70 °F.

Los meteorólogos dijeron que un sistema de alta presión mantiene los cielos soleados y despejados, desviando la humedad hacia el norte, mientras que en los condados de Los Ángeles y Ventura se tiene la primera serie de vientos de Santa Ana de la temporada, lo que eleva las temperaturas.

La humedad se mantiene relativamente baja, con un rango del 5% al 10%, lo que incrementa la condición crítica para que puedan detonar incendios de vegetación en el sur de California.

Desde las 10:00 a.m. de este martes se tiene un aviso de calor extremo, que se mantiene vigente hasta las 7:00 p.m. del miércoles, para las siguientes áreas:

Playas del condado de Ventura

Costa de Malibu

Playas del condado de Los Ángeles

Colinas de Palos Verdes

Interior del condado de Los Ángeles (centro de Los Ángeles, El Monte, Torrance, Compton, Beverly Hills y Hollywood

Valle de San Gabriel

Valle de San Fernando

Un aviso de calor también está vigente de las 11:00 a.m. del martes hasta las 7:00 p.m. del miércoles para el Inland Empire y las áreas del interior del condado de Orange, que incluyen Mission Viejo, Irvine, Anaheim, Fullerton, Santa Ana y Garden Grove, con temperaturas superiores a los 90 °F.

Se recomienda a los residentes permanecer en espacios interiores con aire acondicionado, así como mantenerse adecuadamente hidratados para evitar enfermedades relacionadas con el calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de bandera roja, vigente desde las 6:00 a.m. del martes hasta las 6:00 p.m. del miércoles, para los valles del sureste del condado de Ventura, las montañas de Santa Susana y en áreas a lo largo del corredor de la autopista 14.

Un aviso de fuertes vientos está vigente para los valles del condado de Ventura desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. de este martes.

