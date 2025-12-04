Gobernador Newsom pide a Trump cumplir su promesa a Los Ángeles tras incendios

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió al presidente Donald Trump que cumpla con su promesa hecha en enero de ayudar a Los Ángeles a recuperarse después de los devastadores incendios forestales.

Newsom instó a Trump a que transmita una solicitud formal al Congreso para financiar programas federales de recuperación en apoyo a las zonas devastadas por los incendios Eaton y Palisades, que arrasaron miles de acres en la zona metropolitana de Los Ángeles.

En un comunicado, Newsom declaró que en enero, el el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Trump le prometió a él y a los residentes de Los Ángeles que se encargaría de apoyar la reconstrucción y recuperación tras los incendios.

“Ese compromiso no se está cumpliendo, y, en cambio, está dejando a sobrevivientes atrás. Es hora de que Trump reaccione y haga su trabajo“, expresó Newsom, quien se encuentra en Washington D.C.

Después de casi 11 meses de que estallaron los incendios en Los Ángeles, en el que posiblemente puede ser el desastre natural más costoso en la historia de los Estados Unidos, California ha presentado reiteradas solicitudes con el apoyo bipartidista en el Capitolio.

Sin embargo, Newsom dijo que la Casa Blanca no ha logrado avanzar en ninguna propuesta de recuperación desde la primera solicitud formal de California en febrero.

Enfrentamiento entre Newsom y Trump

Después de los encuentros entre Newsom y Trump durante las primeras semanas de la nueva administración, la relación entre ambos políticos se distanció, sobre todo después de los operativos de inmigración que se intensificaron en junio en Los Ángeles y en el sur de California.

El gobierno de Newsom, así como gobiernos locales, manifestaron su apoyo a las comunidades inmigrantes, que se ha visto acosada por las agencias federales con el propósito de deportar a personas que no tienen papeles migratorios para permanecer en el país.

Newsom se encuentra en la capital de Estados Unidos para tener reuniones con funcionarios federales para promover la obtención de fondos para los incendios forestales de Los Ángeles.

Única visita de Trump a zona de desastre en LA

El gobierno de California dijo que el presidente Trump hizo en enero su único viaje para visitar a los sobrevivientes de los incendios, y miles de residentes en Pacific Palisades, Malibu, Altadena y en todo Los Ángeles todavía esperan la ayuda federal para reconstruir sus hogares, escuelas y carreteras.

Tras el desastre, los gobiernos estatal y federal unieron esfuerzos para completar las labores de limpieza de escombros de incendios forestales más rápida en la historia del país, con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental.

“El estado ha llevado a cabo importantes inversiones para acelerar la recuperación local y brindar acceso a los recursos disponibles a los sobrevivientes de los incendios, con poca ayuda de la administración Trump”, expresó el gobierno de California en el comunicado.

California presentó en febrero una solicitud formal de una asignación federal suplementaria para desastres por $39,680 millones de dólares. La cifra se revisó a la baja, a $33,900 millones de dólares, pero se menciona que la administración Trump no ha respondido ni ha brindado ninguna ayuda.

“El Congreso no ha actuado para autorizar la ayuda de recuperación a largo plazo, que normalmente se concede a principios de la siguiente sesión después de desastres de esta magnitud, mientras esperan una solicitud formal de la Casa Blanca”, se agrega en el comunicado del gobierno de California.

Falta de apoyo del Congreso

Los funcionarios estatales dijeron que el Congreso actuó con rapidez tras los desastres del huracán Ian, el incendio Camp, los incendios de Maui y las inundaciones en el Medio Oeste, con republicanos y demócratas unidos, lo que no ha sucedido para apoyar a los miles de residentes de Los Ángeles.

Debido a la falta de apoyo federal, el gobierno de California dijo que se ha paralizado la reconstrucción de infraestructura, ha prolongado las dificultades de las familias desplazadas y deja a los sobrevivientes de bajos ingresos y a las pequeñas empresas sin recursos federales.

“Los gobiernos locales no pueden avanzar en iniciativas cruciales de recuperación, como la limpieza, la vivienda a largo plazo y la restauración de la infraestructura, sin fondos federales”, se menciona en el comunicado.

Según el gobierno de California, los fondos federales se asignarán para:

Financiar la reconstrucción de escuelas, guarderías, viviendas e instalaciones comunitarias esenciales.

de escuelas, guarderías, viviendas e instalaciones comunitarias esenciales. Mantener abiertos los pequeños negocios , en apoyar la economía y en la conservación de empleos.

, en apoyar la economía y en la conservación de empleos. Restaurar los sistemas de agua dañados, en la reconstrucción de la infraestructura de respuesta a emergencias y en mejorar el monitoreo de la calidad del aire.

Desde antes de que estallaran los incendios, el 7 de enero, el gobierno de California desplegó recursos, con el aumento a más de 16,000 efectivos en campo durante la mayor actividad de las conflagraciones.

Además, se aprobaron $2,500 millones de dólares en asistencia para la Administración de Pequeñas Empresas, así como $144.2 millones de dólares en asistencia individual.

Como parte de los esfuerzos del gobierno estatal también se incluyó reducir la burocracia para ayudar en la reconstrucción de Los Ángeles, proporcionar alivio fiscal e hipotecario a los afectados por los incendios, así como acelerar la vivienda temporal y la protección de los inquilinos.

Se brindó protección a los sobrevivientes ante la especulación de precios, apoyo en la tramitación de permisos para la reconstrucción de viviendas, en el regreso de los niños a las escuelas, protección a las víctimas de especuladores inmobiliarios y en el apoyo a empresas y trabajadores para recuperarse.

Para obtener más información, se puede consultar este enlace.

