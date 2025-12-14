Estrella en el Paseo de la Fama para los héroes del LAFD

En un reconocimiento a la valentía y al servicio público en la lucha contra los incendios forestales de enero, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) fue honrado este viernes con una estrella del Premio a la Excelencia junto al Paseo de la Fama de Hollywood.

La distinción surgió a partir de la propuesta de una estudiante de octavo grado de Connecticut que, como parte de una tarea escolar, escribió una carta al presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Eniola Taiwo, la estudiante de Connecticut, estuvo presente en la ceremonia de develación de la estrella, que está afuera del Complejo de Entretenimiento Ovation, en Hollywood Boulevard.

En su carta, Eniola sugirió que los bomberos que combatieron los incendios Palisades y Sunset, en Los Ángeles, merecían una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Sé que los socorristas no son precisamente celebridades, a diferencia de todos los demás en el Paseo de la Fama, pero confío en que no habrá mucha oposición para reconocer a nuestros héroes modernos”, escribió la estudiante de octavo grado.

“Esta estrella para los socorristas llegará al corazón de muchos y les hará saber que su labor es reconocida y apreciada… También animará a jóvenes, como yo, a contribuir a un cambio en el mundo”, agregó Eniola.

El jefe del LAFD, Jaime Moore (izq.) y la estudiante Eniola Taiwo (der.), quien propuso el reconocimiento. Crédito: Chris Pizzello | AP

La Cámara de Comercio y la Fundación Comunitaria de Hollywood se unieron para otorgar al LAFD el Premio a la Excelencia, que tiene forma de estrella, aunque técnicamente no se encuentra en el Paseo de la Fama.

Premios similares se han otorgado anteriormente, como a Los Ángeles Dodgers y a los oficiales caídos del Departamento de Policía de Los Ángeles.

“Este reconocimiento no solo honra la valentía del LAFD, sino que también celebra la visión de una joven estudiante cuyas palabras nos recordaron a todos la importancia de la gratitud y el orgullo cívico“, dijo el presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, Steve Nissen.

“Su carta fue la inspiración para crear un monumento a la valentía y el servicio que brillará por siempre en Hollywood“, agregó Nissen, en un comunicado.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jamie Moore, estuvo presente en la ceremonia, junto con miembros del departamento y de Eniola, y su familia.

Durante el evento en Hollywood, Eniola preguntó por qué no dar un reconocimiento a los héroes de la vida real.

“Una estrella para estos bomberos les hará saber que su labor es reconocida y apreciada. Espero que les traiga alegría y los anime a seguir siendo los héroes que son”, expresó la estudiante de octavo grado.

La distinción fue agradecida por el recién nombrado jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore.

“Los hombres y mujeres que me respaldan no hacen esto por reconocimiento. Nunca imaginamos que mereceríamos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La razón es que servir a nuestras comunidades es nuestra vocación”, declaró el jefe del LAFD.

