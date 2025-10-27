Vuelo de Southwest realiza aterrizaje de emergencia en Los Ángeles

Un vuelo de Southwest con destino al condado de Orange efectuó el mediodía de este lunes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), sin que se reportaran personas lesionadas.

Un avión Boeing 737-7H4, con el vuelo 503 de Southwest Airlines que salió a las 11:26 a.m. de este lunes 27 de octubre desde el Aeropuerto Internacional de San José, tenía como destino el Aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, condado de Orange.

De acuerdo con el seguimiento de vuelos en línea, la aeronave cubrió la ruta aparentemente sin contratiempos, pero cuando comenzaba su descenso hacia la terminal de Santa Ana, se elevó abortando el aterrizaje en el Aeropuerto John Wayne.

Después de sobrevolar durante unos minutos sobre el océano Pacífico, el avión cambió de ruta para efectuar el aterrizaje de emergencia en Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondió a la emergencia en LAX, donde el Boeing 737 aterrizó de manera segura aproximadamente a la 1:00 p.m.

La tripulación de vuelo informó que el desvío a la terminal de Los Ángeles se debió a un problema con los flaps del Boeing 737, informó Jennifer Middleton, del LAFD.

Los flaps, ubicados en las alas del avión, controlan la velocidad aerodinámica y se ajustan en diferentes posiciones para controlar la resistencia aerodinámica y la sustentación de la aeronave durante el despegue y el aterrizaje.

Durante el aterrizaje, los flaps se ajustan en función de la longitud de la pista, la elevación del aeropuerto y el peso del avión.

A las 3:19 p.m., el vuelo 503 de Southwest Airlines despegó de Los Ángeles con destino a Santa Ana, a donde aterrizó 23 minutos después, pero en una aeronave distinta a la que presentó el problema con los flaps.

Previo al aterrizaje de emergencia en LAX, el Boeing 737 con matrícula N476WN, completó dos vuelos durante la mañana de este lunes: el primero, de Sacramento a Seattle, a las 5:38 a.m., y posteriormente de Seattle a San José, a las 8:18 a.m.

