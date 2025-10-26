Escasez de controladores aéreos paraliza Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Una falta de personal para controlar el espacio aéreo del sur de California paralizó en la mañana de este domingo las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

La restricción se aplicó a los vuelos en el espacio aéreo administrado por los centros de control de tráfico aéreo de Los Ángeles y Oakland y que tienen previsto llegar a LAX, según un aviso del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aproximadamente a las 8:27 a.m. de este domingo entró en vigor la instrucción federal y se esperaba que se prolongara hasta las 10:00 a.m., con una probabilidad moderada de extensión.

Los Ángeles World Airports (LAWA) confirmó que la suspensión de vuelos comenzó alrededor de las 8:45 a.m., por lo que solicitó a los viajeros que consultaran con sus aerolíneas sobre posibles retrasos o cancelaciones.

La instrucción de la FAA impactó la actividad de uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos y del mundo poco después de que el secretario de Transporte federal, Sean Duffy, dijera que los viajeros podrían esperar vuelos demorados y cancelados en los próximos días.

Según el secretario de Transporte de Estados Unidos, los controladores de tráfico aéreo del país trabajan sin paga desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre del gobierno federal.

Las autoridades de LAX dijeron que no podían confirmar de inmediato si la suspensión de las operaciones aéreas era por motivos de falta de controladores aéreos.

De acuerdo con LAWA, el Aeropuerto Internacional de Oakland también se vio afectado por los problemas de personal.

La FAA dio que los vuelos que se dirigían a LAX fueron retenidos en sus aeropuertos de origen a partir de las 8:42 a.m., lo que causó demoras de un promedio de una hora y 40 minutos.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles informó que la suspensión de operaciones aéreas se levantó alrededor de las 10:30 a.m., y que fue causada por un problema de personal en Oakland.

Aunque se levantó la restricción en tierra en LAX, se podría restringir el tráfico hacia la terminal aérea de Los Ángeles, por lo que es probable que continúen las demoras, por lo tanto, se pide a los viajeros que consulten el estado de sus vuelos.

Únicamente se vieron afectados los vuelos de los aeropuertos de Los Ángeles y Oakland, y ninguna otra terminal aérea se vio afectada por la falta de controladores aéreos.

La falta de personal también provocó este domingo interrupciones en salidas y llegadas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, así como en el Aeropuerto de Teteboro y en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida, en Fort Meyers, dijo la FAA.

El 6 de octubre, el Aeropuerto de Hollywood-Burbank se quedó sin controladores aéreos durante unas 6 horas debido al cierre del gobierno federal.

