Cierre de gobierno: Aeropuerto de Hollywood-Burbank, sin controladores de tráfico aéreo: FAA

Debido al cierre del gobierno federal, durante la tarde y noche de este lunes 6 de octubre, el Aeropuerto de Hollywood-Burbank se queda sin controladores de tráfico aéreo, advirtió la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los funcionarios federales de aviación estaban haciendo todos los esfuerzos por tener personal en la torre de control de la terminal aérea, que esperaba quedar vacía a partir de las 4:15 p.m., informó la cadena ABC.

De acuerdo con la FAA, el aeropuerto regional estaría sin controladores de tráfico aéreo al menos hasta las 10:00 p.m. de este lunes, aunque se estaban haciendo intentos por cubrir los puestos antes de esa hora.

Según ABC, los controladores de tráfico aéreo que laboraban desde el mediodía de este lunes, terminarían sus funciones a las 4:15 p.m., sin tener personal disponible para su relevo.

Los trabajadores explicaron que, al terminar su trabajo, planeaban transferir sus funciones a Southern California TRACON, un equipo de aproximación y despegue con sede en San Diego, cuyo personal establecería comunicación con los pilotos que aterrizarán y despegarán en la terminal de Burbank.

Los funcionarios federales esperan que la afectación en las actividades aéreas y a los pasajeros sea mínima, pero no estaba claro cuál podría ser su verdadero alcance.

De acuerdo con un aviso de la FAA, se presentaron múltiples factores que desencadenaron la falta de personal, entre los que están los retrasos en tierra en los aeropuertos de Denver, Detroit, Indianápolis y Phoenix.

Debido al cierre del gobierno federal, que este lunes entró en su sexto día, se esperaban retrasos en los viajes aéreos.

Las torres de control y los puestos de control de seguridad de la mayoría de aeropuertos todavía tienen personal, y se espera que unos 13,200 controladores de tráfico aéreo y más de 61,000 trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) permanezcan en sus posiciones.

Sin embargo, conforme pase el tiempo para los trabajadores desde su último cheque de pago, se podrían presentar filas más largas en los controles de seguridad o interrupciones de vuelos, dijo el profesor de aviación en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, Jeffrey Price.

“El sistema se vuelve un poco más frágil, y cuanto más dure esto, más lo notará el viajero”, consideró Price.

Ese tipo de afectaciones ocurrieron en 2018 y 2019, cuando se produjo el cierre del gobierno más largo de la historia, de 35 días, durante el primer mandato de Donald Trump.

Además, después de las primeras tres semanas del cierre de gobierno, algunos inspectores de seguridad sin sueldo comenzaron a reportarse enfermos, mientras que los controladores de tráfico aéreo demandaron al gobierno para intentar cobrar sus salarios.

El cierre de gobierno ocurre cuando tanto la TSA como la Administración Federal de Aviación enfrentan escasez de personal, incluida una falta de aproximadamente 3,000 controladores de tráfico aéreo.

En caso de que el sistema no pueda manejar el alto número de vuelos programados, la FAA ralentizará los aterrizajes y despegues, lo que ocasionará retrasos y cancelaciones para los viajeros.

