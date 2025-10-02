Trump amenaza con usar el cierre del gobierno para atacar a los demócratas

El presidente Donald Trump amenazó abiertamente el jueves con usar el cierre del gobierno para recortar la financiación federal a estados y ciudades gobernados por los demócratas, contradiciendo al vicepresidente J.D. Vance, quien afirmó el día anterior que la Casa Blanca no atacaría a los demócratas.

Se esperaba que Trump se reuniera el jueves con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, para hablar sobre los recortes, y dejó claro en una publicación en redes sociales y en entrevistas recientes que atacaría a las “Agencias Demócratas”.

En su publicación, el presidente se refirió a la coautoría de Vought del Proyecto 2025, el controvertido manual conservador que describía las maneras en que el gobierno federal podría desmantelar varias agencias federales y privatizar otras.

“Hoy me reuniré con Russ Vought, el creador de PROYECTO 2025, para determinar cuáles de las muchas Agencias Demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió el presidente en Truth Social.

Calificó el cierre como una “oportunidad sin precedentes” para hacer recortes después de haber dicho anteriormente que podría ahorrar miles de millones eliminando “madera muerta”.

El jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no pudo dar más detalles sobre qué define a las “Agencias Demócratas”.

“Vamos a analizar las agencias que no se alinean con los valores de la administración y que consideramos un desperdicio del dinero de los contribuyentes”, declaró a la prensa, afirmando que la amenaza de despidos masivos es “muy real”.

Expertos legales, sindicatos federales y algunos demócratas argumentaron que la Constitución y la ley federal solo permiten al Congreso declarar recortes a las agencias federales o eliminarlas por completo.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió la decisión de Trump, afirmando que los demócratas le habían dado “las llaves del reino” al forzar un cierre.

El principal republicano de la Cámara argumentó que Trump y Vought “primero analizarán las prioridades de la administración, asegurándose de que reciban financiación”.

“Así que esas son algunas decisiones muy serias que deben tomarse. Queremos proteger a los trabajadores federales que trabajan duro, y estas son las personas que nos protegen a todos los demás”, dijo Johnson. Sin embargo, insistió, sin dar más detalles, en que los posibles despidos de Trump estaban dentro de sus facultades.

Los efectos más amplios de este cierre aún están por verse. Muchos parques nacionales han permanecido abiertos, pero con servicios reducidos, al igual que los museos Smithsonian en Washington D. C.

