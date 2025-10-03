Hechos de la semana en inmigración: cierra el gobierno y los indocumentados son centro de la discusión

El cierre del gobierno federal por el tranque presupuestal entre republicanos y demócratas en el Congreso es la noticia central esta semana. Pero no solamente por el disloque que genera para el público, los servicios y los empleados suspendidos, sino porque los indocumentados vuelven a usarse como chivos expiatorios.

Y es que los republicanos afirman que el gobierno cerró porque los demócratas quieren que el presupuesto otorgue cobertura médica a los indocumentados.

Esto es totalmente falso porque los indocumentados no son elegibles para cobertura médica a través del llamado Obamacare (ACA) o cualquier otro programa federal como Medicaid, Medicare, y otros.

Sin embargo, el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance, legisladores republicanos y la base del partido repiten la falsedad cual si fuera cierta porque de eso se trata, de inyectar y repetir desinformación y mentiras que se riegan como pólvora.

La realidad es que los demócratas quieren que el presupuesto enmiende los excesos del llamado One Big Beautiful Bill que deja a más de 11 millones de personas sin Medicaid; elimina subsidios para que personas de ingresos medios y bajos puedan adquirir primas de cobertura médica, y le quita a millones la ayuda alimentaria conocida como SNAP.

Una vez más, los indocumentados son el chivo expiatorio predilecto de la administración.

Trump cuelga vídeo ofensivo que genera repudio de grupos latinos

Tras su infructuosa reunión con líderes demócratas que no cedieron en sus demandas de que el presupuesto elimine los multimillonarios recortes a programas de salud, Trump colgó un video desarrollado por inteligencia artificial con los líderes demócratas de Senado y Cámara Baja, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, con éste último luciendo un sombrero mexicano y largos bigotes.

El video promueve dos mentiras: que los demócratas quieren darle seguro médico a los indocumentados, y que quieren hacerlo para ganar más votantes. Los indocumentados no votan.

Hay cierre, pero las deportaciones continúan

Aunque el gobierno federal está parcialmente cerrado, los operativos de ICE a través del país siguen adelante.

Y se debe a que el One Big Beautiful Bill le asigna a ICE 171 mil millones de dólares para mantener sus operaciones en curso.

Esto a pesar del daño que la maquinaria de deportaciones ha infligido no solo a individuos, familias y comunidades, sino a las diferentes industrias afectadas. Por ejemplo, entre marzo y julio de este año, se perdieron 155,000 trabajadores agrícolas en medio de la temporada alta de cosechas, una reducción de 6.5% de esa fuerza laboral. Esto encarece el precio de los alimentos afectando directamente al consumidor.

ICE afirma que operará durante la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y exdirector de campaña de Trump en 2016, afirmó que ICE estará presente en la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Asimismo, criticó la selección del artista puertorriqueño porque “odia a Estados Unidos”.

La selección del Conejo Malo ha desatado críticas del movimiento MAGA por sus abiertas críticas a Trump y a sus políticas públicas.

Bad Bunny canceló las presentaciones en Estados Unidos de su gira mundial por temor a la presencia de ICE en sus conciertos.

Frase de la semana:

“Siento que no puedo hacer nada para evitar que los agentes de inmigración me arresten cuando quieran. Solo quiero trabajar en paz. La Constitución protege mi capacidad para hacerlo”. Esto declaró el ciudadano estadounidense Leonardo García Venegas, quien demandó al gobierno federal porque ICE lo detuvo no una sino dos veces mientras trabajaba en la construcción en Alabama.