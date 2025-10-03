Afectaciones del cierre de gobierno de Trump durarían varias semanas después de reabrir, advierte sindicalista

El impacto negativo a los servicios seguirá varias semanas después de terminar el cierre del Gobierno federal, debido a los retrasos que enfrentarán trabajadores federales en diversos procesos, advirtió April Goggans, presidenta de la sección 250 de la NTEU y del Federal Unionist Network (FUN).

“Incluso si el gobierno volviera a abrir [pronto], [los trabajadores] estarían muy atrasados, y la gente tendría que volver a pasar por todo esto […] y el impacto se sentiría durante semanas, meses o incluso más”, señaló en entrevista.

Goggans representa a los empleados del Gobierno federal que trabajan para servicios de niños y familias, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

La empleada federal explicó que el centro del debate entre republicanos y demócratas tienen que ver con el seguro médico, el cual podrían perder millones de familias.

“Creo que está muy claro que la gente necesita este seguro, y que cancelarlo o hacerlo demasiado caro para que la gente lo use es una decisión que ellos pueden tomar, y tiene que ver con cómo se sienten respecto a la gente”, dijo.

Indicó que hay una retórica de quienes buscan terminar con el subsidio del seguro médico, como es el plan de los republicanos.

“Se puede ver en la retórica, especialmente en la de quienes quieren que caduque, que desaparezcan estos beneficios y subsidios, que culpan a todo, desde mentir sobre algo que, entre comillas, aprovechan los inmigrantes ilegales, cuando saben que no es cierto, hasta porque ya están atacando a quienes asumen que son inmigrantes“, lamentó.

Agregó que los principales afectados con la cancelación de las subvenciones son las familias más pobres en EE.UU.

“Eso es exactamente de lo que se trata, porque se está determinando quién es importante, pero como la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que reciben estos programas también son de bajos ingresos, de eso se trata realmente”, dijo. “Cuando hablamos de Medicaid y seguros, hablamos de las personas que los necesitan. Ignorar eso o usarlo como argumento político es quitarle humanidad, ¿verdad?”.

Los empleados afectados y el impacto social

El cierre de gobierno afecta a unos de 750,000 empleados del gobierno federal en general, pero Goggans estimó que son 300,000 en las áreas que ella representa.

“Desde la perspectiva de los empleados, obviamente no saber cuándo les van a pagar, poder comer es increíblemente estresante, pero saber que no estamos trabajando para poder brindar y asegurar que los servicios estén disponibles”, dijo.

Advirtió que el impacto es principalmente a los estadounidenses que reciben servicios del HHS.

“Al cerrar [las familias] se retrasan aún más atrás, lo que significa que habrá un efecto dominó en las comunidades, especialmente en las comunidades de bajos ingresos”, dijo. “Todo esto se convertirá en un efecto dominó, porque si no hay Head Start, si los programas Head Start no están abiertos, esos padres no podrán trabajar, pero esos padres, muchas veces, también califican para otros servicios como alimentos, como TANF o asistencia para la vivienda, pero esos programas requieren que trabajen. Así que no solo no pueden ir a trabajar por estar cuidando a sus hijos, sino que tampoco pueden trabajar para cubrir sus demás necesidades básicas”.

El programa Head Star apoya el crecimiento de los niños desde su nacimiento hasta los cinco años mediante servicios centrados en el aprendizaje y el desarrollo tempranos, la salud y el bienestar familiar.

Será el lunes cuando el Senado pueda poner a votación un plan para refinanciar el gobierno y buscar reabrirlo, pero incluso si se aprueba las consecuencias se mantendrán.

“La mayoría, como mis representados han asumido el trabajo de dos o tres personas, además del suyo. Y para cuando volvamos, no solo su trabajo, sino también el que tuvieron que asumir porque sus compañeros fueron despedidos, estará atrasado”, dijo. “Así que puede que sea imposible ponerse al día y realizar el trabajo diario habitual, no solo por nuestra ausencia, sino también porque ya hemos estado operando con déficit, con menos de lo necesario”.

El estrés en los empleados federales es uno de los retos durante el cierre de gobierno, reconoció Goggans, por lo que se reúnen para apoyo emocional.

“Creo que una de las cosas en las que mi capítulo ha estado trabajando es la ayuda mutua, y esto se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es que hemos creado grupos más pequeños de empleados que se reúnen y conversan. Es casi como un grupo de apoyo donde hablan sobre cómo se sienten y qué les sucede”, dijo. “Comparten diferentes recursos disponibles. También tenemos gente a la que llamar para saber cómo están. He recaudado donaciones para algunas personas”.

