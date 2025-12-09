Bomberos de Los Ángeles serán honrados con una estrella en Hollywood

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) será honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La distinción, normalmente reservada para celebridades del cine, televisión o la música, será entregada a los bomberos de Los Ángeles, como un reconocimiento por su labor en los devastadores incendios Palisades y Sunset, que estallaron en enero en la zona metropolitana de Los Ángeles.

“Estamos entregando una estrella del Premio de la Excelencia a los bomberos de Los Ángeles“, dijo el presidente y director ejecutivo del la Cámara de Comercio de Hollywood, Steve Nissen.

La iniciativa tuvo su origen a miles de millas de distancia, en Connecticut, con la tarea de una estudiante de octavo grado, que escribió una carta dirigida al presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood.

“Soy Eniola Taiwo. Escribo para solicitar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en representación del personal de emergencias de California“, se dice en una parte de la carta.

La carta escrita por la estudiante de octavo grado de Connecticut fue parte de una tarea de clase.

“Estaba escrita a mano… un sello auténtico. El tipo de carta que no se ve a menudo“, expresó Nissen, en una entrevista con la cadena ABC.

Nissen mencionó que la tarea consistía en escribir una carta sobre héroes y enviársela a alguien que pudiera hacer algo al respecto.

El presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood quedó impresionado por el escrito de la estudiante al reconocer a los bomberos de Los Ángeles como héroes.

“Ella (Eniola) dijo que sabía que la Cámara de Comercio de Hollywood daba estrellas en el Paseo de la Fama sólo a las celebridades, pero pensaba que los bomberos eran celebridades y deberían recibir ese trato en el Paseo de la Fama, o al menos cerca del Paseo de la Fama“, añadió.

La mañana del 7 de enero, el incendio Palisades estalló en el área de Pacific Palisades y destruyó 6,837 estructuras después de calcinar 23,448 acres; mientras que el incendio Sunset comenzó un día después en Hollywood Hills, donde quemó 43 acres, sin la destrucción de edificaciones.

Bomberos de Los Ángeles combatieron en enero el incendio Palisades. Crédito: Ethan Swope | AP

El 7 de enero, también se originó el incendio Eaton, que destruyó 9,414 estructuras y calcinó 14,021 acres. Por los incendios en Los Ángeles, fallecieron al menos 30 personas.

La develación de la estrella dedicada al Departamento de Bomberos de Los Ángeles está programada para la mañana de este viernes, en una ceremonia especial.

A la ceremonia asistirá Eniola, que estará acompañada por su familia y su maestra, como parte de los invitados a la develación de la estrella dedicada al LAFD, en Hollywood.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jamie Moore, agradeció el reconocimiento a la labor de los bomberos.

“Dice mucho que una estudiante de octavo grado tenga una forma de mostrar su gratitud a lo que nuestros bomberos, no sólo aquí en Los Ángeles, sino en todo el país, hacen todos los días para brindar servicio, compasión y cuidado a las personas que servimos“, expresó el jefe del LAFD.

