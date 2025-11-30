Paramédico latino fuera de servicio rescata a niña de incendio en Los Ángeles

Un paramédico latino que estaba fuera de servicio rescató a una niña del peligro de un incendio que amenazaba una propiedad la noche de Thanksgiving en East Hollywood, informaron las autoridades.

Alrededor de las 11:30 p.m. del jueves, Richard Recinos conducía de regreso a su casa tras la cena de Thanksgiving con su familia cuando vio un resplandor intenso en el cielo en el área de la cuadra 4700 de West Oakwood Avenue.

Cuando Recinos, un paramédico capacitado, se acercó al lugar, se percató de que había llamas en dos árboles cercanos a una casa dúplex, así como brasas que recorrían la calle.

Sigue leyendo: Vuelo de Southwest realiza aterrizaje de emergencia en Los Ángeles

El paramédico latino llegó al lugar antes que los bomberos, y en un principio pensó que todos habían salido. En ese momento, vio a Savannah, de 7 años, de pie en el porche de la casa mientras las llamas se intensificaban, por lo que corrió hacia ella para rescatarla.

“Considerando las circunstancias, vi la oportunidad de tomarla y salir rápidamente, y todo salió bien“, expresó el paramédico latino.

Recinos alejó a Savannah de la casa en llamas y se la pasó a otro transeúnte que intervino para ayudarla.

Sigue leyendo: Nombramiento de Jaime Moore como jefe de bomberos de Los Ángeles por alcaldesa Bass

El paramédico declaró que fue una decisión instantánea y no dudó de que lo volvería a hacer, con la satisfacción de que fue un enorme alivio para todos.

Unos momentos después, llegaron los bomberos y ayudaron al resto de la familia de Savannah a salir de la propiedad sana y salva.

La menor de 7 años pasó esa noche en el hospital para recibir tratamiento por quemaduras leves en los pies. Después, pudo regresar a casa.

Sigue leyendo: Los Ángeles comparte informe del devastador incendio Palisades

En las redes sociales, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que los equipos respondieron a las 11:43 p.m. a un incendio de árboles que amenazaban una propiedad dúplex de dos plantas.

El LAFD dijo que encontró dos enormes árboles completamente envueltos en fuego, por lo que clasificaron el incidente como incendio estructural para proteger la vivienda.

Los daños por el fuego se limitaron al exterior de la casa dúplex, además de la destrucción del auto de la familia, que estaba estacionado en el exterior. El resto de la vivienda quedó intacto, por lo que era considerado como habitable. No se reportaron más personas heridas.

Sigue leyendo: Ex jefa de LAFD demanda a alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass

Recinos mencionó que durante mucho tiempo había tenido el deseo de convertirse en bombero, por lo que el incidente de la noche del jueves, y el rescate de Savannah, fortalecieron ese objetivo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen en curso la investigación sobre el incendio de los enormes árboles, y hasta la mañana de este domingo el LAFD no había publicado más actualizaciones.

Sigue leyendo:

· Rescataron a los 31 trabajadores atrapados tras el derrumbe de un túnel en Los Ángeles

· Trágico incendio provocado consume negocio de familia hispana en Los Ángeles

· Se levantan las órdenes de evacuación por incendio Palisades