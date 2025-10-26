Nombramiento de Jaime Moore como jefe de bomberos de Los Ángeles por alcaldesa Bass

La alcaldesa Karen Bass nombró a Jaime Moore como el nuevo jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Moore, quien se desempeñaba como comandante de la Oficina de Operaciones del Valle del LAFD, fue designado este viernes por Bass para asumir la responsabilidad al frente de los bomberos de Los Ángeles.





I’m honored to appoint LAFD Deputy Chief Jaime Moore — a proven and admired firefighter with decades of experience — to serve as the next Fire Chief of our @LAFD. pic.twitter.com/fLzt2nk6mL — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) October 25, 2025

El nuevo jefe del LAFD nació en Delhi, Louisiana, pero la mayor parte de su vida ha transcurrido en el sur de California.

La madre de Moore es originaria de Guadalajara, en Jalisco, México, y Jaime creció hablando tanto inglés como español, además declaró sentirse orgulloso de su herencia hispana.

De ser confirmado en el cargo por el Ayuntamiento de Los Ángeles, Moore será el segundo jefe hispano al frente del LAFD y el primer jefe de bomberos hispanoparlante.

Moore se graduó en Santa Monica High School, y obtuvo su licenciatura en Sociología en la UCLA. Obtuvo una maestría en Administración Pública y Gestión de Emergencias en la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB).

Jaime Moore obtuvo la Certificación de Oficial Ejecutivo de Bomberos de la Academia Nacional de Bomberos.

El nuevo jefe del LAFD asistió a la Universidad Cornell, donde completó programas de certificación en Diversidad, Equidad e Inclusión para Recursos Humanos y Resolución de Conflictos. Fue nombrado Jefe de Bomberos por el Centro de Excelencia en Seguridad Pública.

“Jaime Moore es un bombero y ejecutivo probado y admirado que promoverá urgentemente una agenda de reforma para preparar mejor a Los Ángeles para las grandes emergencias y los próximos eventos mundiales, y para mejorar las respuestas a las llamadas al 911 en toda la ciudad”, expresó Bass.

Moore declaró sentirse honrado por la confianza que la alcaldesa Bass depositaba en él con este nombramiento.

“Amo esta ciudad, es mi ciudad natal, y mis compañeros bomberos son mi familia. Siempre haré todo lo posible para proteger a Los Ángeles y a nuestros bomberos”, dijo el nuevo jefe de bomberos de Los Ángeles.

Moore toma el cargo tras el interinato de Ronnie Villanueva en el LAFD, bajo cuyo liderazgo se implementaron importantes cambios, como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la modernización de la tecnología de comunicaciones y la mejora de la capacitación.

También se fortalecieron los simulacros de evacuación contra incendios forestales y la mejora de los protocolos previos al despliegue, puntos que Moore revisará e implementará las recomendaciones pertinentes del Informe de Revisión Posterior a la Acción, relacionado con el incendio Palisades de enero.

El LAFD describió a Moore como un líder progresista del servicio de bomberos que defiende la educación, la importancia de conocer el trabajo y la promoción de la empatía hacia los demás y la amabilidad con todos.

Moore se incorporó al LAFD en 1995 y fue ascendido a capitán en 2003, seguido de capitán II en 2008.

Además, se desempeñó como oficial de información pública para el LAFD y varios equipos de gestión de incidentes en todo California antes de ser ascendido a jefe de batallón en 2014.

En 2023, Moore fue nombrado subjefe de operaciones de la Oficina Sur y abrió la oficina de Equidad y Recursos Humanos del LAFD, dedicada a mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión dentro del departamento.

