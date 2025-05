Buenas noticias en Los Ángeles: 1,000 empleos públicos se salvan pese a déficit presupuestario

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó a favor de rescatar 1,000 puestos laborales ante el déficit en el presupuesto de la ciudad de casi $1,000 millones de dólares.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, había contemplado hasta 1,650 despidos municipales, pero el comité de presupuesto de la ciudad pudo encontrar una alternativa para reducir esa cifra a 650.

“Nos centramos en asegurar el buen funcionamiento de la ciudad. La gente vive en Los Ángeles, es un lugar limpio, seguro, con luz, árboles podados y aceras reparadas“, dijo la concejala de Los Ángeles y presidenta del comité de presupuesto, Katy Yaroslavsky.

“Como ciudad en general, estamos lejos de eso, pero nos habríamos alejado todavía más si no hubiéramos restaurado muchos de estos servicios básicos“, agregó Yaroslavsky.

Los puestos de trabajo pudieron salvarse gracias a que algunos no se financiaban con el fondo general, se duplicaron las habitaciones de hotel para el programa de personas sin hogar Inside Safe y se redujo el número de oficiales juramentados de la policía, algo con lo que Bass tiene problemas.

“No apoyo ese cambio, eso es seguro. El cambio en los oficiales juramentados, porque me preocupa que no tengamos suficientes oficiales juramentados y, como saben, he estado trabajando para conseguir que se contraten oficiales”, dijo Bass anteriormente.

Sin embargo, el comité de presupuesto dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no puede perder más de 400 puestos civiles, por lo que están recuperando 150 de esos empleos que apoyan las investigaciones y la resolución de crímenes.

“Este personal especializado que no se puede reemplazar con personal jurado del Departamento de Policía de Los Ángeles, incluso si se pudiera, no cuenta con las habilidades necesarias. Nos aseguramos de preservarlo y reincorporarlo al presupuesto“, mencionó Yaroslavsky.

“No se puede tener un departamento de policía funcional sin personal que haga ese trabajo. Nadie quiere recortar la contratación de personal jurado. Me encantaría ver que aumentara la cifra, pero, si se va a usar personal jurado para reemplazar a todos estos civiles, entonces esa gente no está en la calle”, dijo.

Los bomberos de Los Ángeles también manifestaron sus inquietudes por el déficit en el presupuesto de la ciudad, como se expresó en una carta del sindicato de los bomberos, el UFLAC.

“Entendemos que la ciudad de Los Ángeles atraviesa una crisis presupuestaria, pero no debería haber mayor prioridad en el presupuesto municipal que la labor vital del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD)“, dijo el sindicato en su escrito.

“El presupuesto propuesto por la alcaldesa dio pasos positivos en la dirección correcta para financiar al LAFD. Les pedimos a ustedes y a los miembros del comité de Bomberos que mantengan este financiamiento intacto y no recorten el presupuesto propuesto“, añadió.

Al respecto, Yaroslavsky aseguró que el comité de presupuesto de la ciudad se asegura de que el departamento de bomberos tenga todo lo que necesita.

“Siguen recibiendo un aumento de $50 millones de dólares en su presupuesto interanual, van a recibir nuevos camiones de bomberos, nuevos helicópteros, y van a contar con más mecánicos”, aseguró la presidenta de la comisión de presupuesto.

El Ayuntamiento dijo que los bomberos de Los Ángeles no tendrán recortes en su presupuesto. Crédito: Richard Vogel | AP

Después de la presentación del presupuesto propuesto, los líderes de la ciudad esperan reducir a cero el número de puestos municipales recortados, mientras que la alcaldesa Bass insistió en que el déficit presupuestario no afectará el esfuerzo de recuperación de Pacific Palisades tras los incendios.

“No existe ningún impedimento particular para la reconstrucción en Palisades debido a nuestros problemas de presupuesto”, aseguró la alcaldesa de Los Ángeles.

Sin embargo, Yaroslavsky dijo que algo que el incendio Palisades dejó para el presupuesto de este año y para los futuros, es incertidumbre.

“Tenemos muchos costos asociados con la reconstrucción, algunos de los cuales serán reembolsados por FEMA, otros no. Algunos de los que pensábamos que serían reembolsados por el estado, pero ahora nos enteramos de que podría no ser así“, expresó Yaroslavsky.

