Trabajador latino muere tras caer mientras podaba palmera en Los Ángeles

Un trabajador latino murió empalado tras caer mientras podaba una palmera la tarde de este lunes en el distrito de Canoga Park, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El podador, identificado por familiares como Rogelio Cruz, falleció tras caer de una altura de 35 pies sobre una reja de hierro de 10 pies.

LAFD Alert-Update FATALITY Canoga Park Long Fall 7400 N Canoga Av MAP: https://t.co/wWAS0D6wpn FS72; DETAILS: https://t.co/4ogDST1Dsn — LAFD 🔥 (@LAFD) December 2, 2025

El percance ocurrió poco antes de las 3:30 p.m. en la intersección de Canoga Avenue y Valerio Street, en Canoga Park.

De acuerdo con las autoridades, el trabajador latino se encontraba podando una palmera grande en el momento en que cayó y terminó empalado en la valla de hierro, donde falleció a causa de las heridas.

Familiares de Rogelio Cruz, quienes acudieron al lugar donde ocurrió el accidente, dijeron que presuntamente la cuerda que lo sujetaba se desprendió de la palmera en la que estaba trabajando, lo que provocó la caída del hombre.

“La rutina diaria: subir, hacer el trabajo, podarlo, volver a bajar, regresar a casa, y hoy no fue así“, expresó Richard Areola, primo del podador latino fallecido, en una entrevista con la cadena NBC.

Los familiares de Rogelio Cruz mencionaron que el trabajador latino acababa de celebrar en septiembre su cumpleaños 48.

Janet Cruz, sobrina de Rogelio, destacó que su tío era una persona que siempre fue muy generosa.

“No importaba si te conocía o no, simplemente te prestaba. Siempre era el primero en decir: ‘Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer?’“, dijo Janet.

El trabajador latino fallecido tenía al menos 20 años de experiencia en labores de poda de árboles, para una empresa que es propiedad de su familia.

Cuando ocurrió el percance, Rogelio Cruz se encontraba trabajando en compañía de sus hermanos, quienes presenciaron el accidente que le costó la vida.

El área de Valerio Street permaneció cerrada al tránsito vehicular mientras laboraban los servicios de emergencia y posteriormente los representantes del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles para recuperar el cuerpo.

“En este momento, estamos aquí con nuestro equipo de búsqueda y rescate urbano. Están trabajando para rescatar a este individuo de forma digna“, dijo el capitán Erik Scott, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Mientras hacían su labor, los miembros del LAFD cubrieron con una sábana el cuerpo de Rogelio Cruz para protegerlo de la vista del público y preservar la dignidad del trabajador fallecido.

El equipo de respuesta a crisis de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acudió al lugar del percance para brindar apoyo emocional a sus compañeros de trabajo y familiares, dijo el LAFD.

