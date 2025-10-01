Tiburón ataca a nadador en aguas del sur de California

Un hombre fue atacado y mordido por un tiburón mientras hacía un recorrido a nado de larga distancia desde la isla Catalina hasta la costa del sur de California, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió la madrugada de este martes cuando la víctima, un hombre de entre 50 y 55 años, se encontraba a unas 12 millas de la isla Catalina aproximadamente a la 1:30 a.m., momento en que el incidente se reportó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

“Parecía como si un tiburón blanco de entre tres y cuatro pies le hubiera mordido la pierna y el pie, y luego se hubiera alejado”, dijo el piloto del barco del LAFD, Shaun Corby, a la cadena KTLA.

Los integrantes de la tripulación a bordo de la embarcación de apoyo del nadador reportaron el ataque, que ocurrió aproximadamente a mitad del camino entre la isla y la costa californiana.

Se informó que el nadador, que no ha sido identificado, recibió los primeros auxilios a bordo de la embarcación de apoyo antes de la llegada del barco del LAFD.

“Tenía leves heridas en la pierna, que ya estaban vendadas. Simplemente, tomamos a la víctima, la trasladamos de vuelta a nuestra estación y después al hospital”, añadió Corby.

Completar las 20 millas entre la isla Catalina y la costa es uno de los tres prestigiosos logros conocidos como la Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas. Los otros dos retos son el cruce a nado del canal de la Mancha y rodear la isla de Manhattan.

De acuerdo con el piloto del barco del LAFD, es bastante raro ser mordido durante un ataque de tiburón en esta parte del océano.

