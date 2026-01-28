Líderes de California critican orden de Trump sobre reconstrucción tras incendios

El gobernador de California, Gavin Newsom, y líderes de Los Ángeles expresaron su desacuerdo por el intento del presidente Donald Trump de querer controlar la reconstrucción de Los Ángeles después de los incendios forestales Eaton y Palisades, que estallaron en enero de 2025.

La Casa Blanca anunció este martes que Trump firmó una orden ejecutiva para que las agencias federales anulen las normas de permisos locales y estatales para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas en Pacific Palisades y Altadena.

La instrucción presidencial insta a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y a la Administración de Pequeñas Empresas a redactar reglas que podrían anular las aprobaciones estatales y locales para proyectos de reconstrucción financiados con recursos federales.

Además, las instruye para acelerar las revisiones ambientales federales, así como auditar el financiamiento de la mitigación de incendios forestales en California.

De acuerdo con la Casa Blanca, estas medidas son necesarias para reducir la burocracia y permitir que las familias afectadas puedan regresar a sus hogares rápidamente.

Tras el anuncio de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom respondió en las redes sociales que California ya emitió más de 1,600 permisos de reconstrucción, con cientos de casas en construcción y plazos de revisión dos veces más rápidos que antes de los incendios.

“Los federales necesitan liberar fondos, no apoderarse del ritmo de aprobación de los permisos locales; el principal obstáculo es que las comunidades no tienen el dinero para reconstruir”, expresó el mandatario estatal.

La oficina de prensa del gobernador dijo, en una declaración por separado, que la administración Trump bloquea los fondos de ayuda por desastre, y destacó las inversiones estatales en prevención de incendios forestales, permisos más rápidos y alivio de seguros.

Desde los incendios, California ha emitido más de 1,600 permisos, más que el total de un año después de desastres pasados, como el Camp Fire, aseguró el portavoz de Newsom.

La oficina del gobernador también dijo que se han pagado miles de millones de dólares en reclamos de seguros y que los programas estatales brindan alivio hipotecario y protección contra la especulación de precios para las personas que se están recuperando de los incendios.

En Los Ángeles, la supervisora del condado Kathryn Barger también se opuso a la descripción de Trump sobre los retrasos en la reconstrucción, diciendo que el condado opera programas de autocertificación, aprobaciones simplificadas para casas modulares y planes de construcción aprobados previamente.

Barger mencionó que los permisos del condado de Los Ángeles generalmente tardan un poco más de 30 días hábiles para la verificación del plan, con demoras adicionales vinculadas a la coordinación entre arquitectos, ingenieros y contratistas.

Según Barger, Altadena podría enfrentar pronto una escasez de refugios a medida que se agoten los pagos de seguros y los fondos de emergencia, por lo que instó al gobierno federal a expandir los programas de vivienda y la asistencia por desastre a largo plazo.

“Todos los sobrevivientes merecen el apoyo total de todos los niveles de gobierno para que tengan una oportunidad justa de reconstruir sus vidas”, expresó la supervisora.

La oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó la orden ejecutiva de Trump, diciendo que el gobierno federal no controla los permisos locales, y argumentó que una financiación más rápida de FEMA y un alivio del seguro harían más para ayudar en la reconstrucción.

En un comunicado, Bass dijo que ya se inició la construcción de más de 450 viviendas en Pacific Palisades y que los planes de reconstrucción se aprobaban en aproximadamente la mitad del tiempo que los proyectos de vivienda unifamiliar en la ciudad antes de los incendios.

Bass mencionó que más del 70% de los permisos de vivienda ya no son necesarios y pidió a Trump que presione a las aseguradoras y bancos para que amplíen los pagos, extiendan la moratoria hipotecaria y creen programas especiales de préstamos para los sobrevivientes de los incendios.

La oficina de la alcaldesa dijo que Bass continuará trabajando con socios locales, estatales y federales para acelerar la reconstrucción, y describió la orden ejecutiva como una medida política, por lo tanto, instó al presidente a centrarse en liberar los fondos por desastre y acelerar los reembolsos de FEMA.

Las agencias federales, con la instrucción de Trump, ahora enfrentan plazos para publicar las regulaciones propuestas y los resultados de las auditorías. Se espera que cualquier intento de eludir a las autoridades estatales o locales genere impugnaciones legales.

