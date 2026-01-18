SCE demanda al condado de Los Ángeles y empresas por incendio Eaton de 2025

Southern California Edison (SCE) presentó demandas contra el condado de Los Ángeles y empresas de servicio público en las que acusó que tienen cierta responsabilidad por la destrucción que tuvo el incendio Eaton. que estalló el 7 de enero de 2025 en Altadena.

La proveedora de servicio eléctrico (SCE) aparece como la presunta responsable del incendio Eaton, que durante casi un mes calcinó 14,021 acres, destruyó 9,418 estructuras y causó daños en 1,073 más en Altadena y Pasadena, conflagración en la que murieron 19 personas.

Por el incendio, SCE enfrenta casi 1,000 demandas. Este viernes, la compañía inició procesos legales contra agencias de agua locales y Southern California Gas Company (SoCalGas), acusando que sus errores provocaron la gran destrucción por las llamas.

SCE presentó demandas ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en las que menciona al condado de Los Ángeles, Pasadena Water and Power y otras cinco agencias de agua. En otra demanda judicial separada, acusó a SoCalGas.

La proveedora de energía reconoció que hay pruebas circunstanciales que sugieren que el fuego pudo comenzar en la base de una de sus torres de transmisión, cuando la zona era golpeada por ráfagas de viento de 100 millas por hora.

La causa oficial del incendio Eaton se mantiene bajo investigación por parte de Cal Fire y del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD).

En los procesos legales, SCE aseguró que la devastación pudo haber sido menor.

SCE alega, en documentos judiciales, que las agencias del condado de Los Ángeles no enviaron alertas de evacuación oportunas. Según la compañía, los residentes del este de Altadena recibieron su primera alerta 30 minutos después de que comenzó el incendio.

En el oeste de Altadena, las alertas de evacuación se emitieron hasta las 3:25 a.m. de la mañana siguiente, de acuerdo con SCE. En total, 18 de las 19 personas que murieron por el incendio Eaton vivían en el oeste de Altadena.

La compañía dijo que las agencias de agua, incluida Pasadena Water and Power, no proporcionaron suficiente agua a medida que crecía el incendio, lo que dejó a los bomberos con recursos limitados.

En cuanto a SoCalGas, SCE dijo que la compañía de gas no inició cortes generalizados sino hasta cuatro días después de que comenzó el incendio. La proveedora de servicio eléctrico dijo que las fugas de gas y los incendios alimentados por gas contribuyeron al crecimiento del incendio.

En respuesta a la demanda, SoCalGas dijo que responderá a través de los procesos judiciales.

“SoCalGas ha trabajado diligentemente, en estrecha coordinación con las autoridades locales y estatales, para evaluar el impacto de los incendios en la infraestructura de SoCalGas, realizar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio de forma segura a miles de clientes”, dijo en un comunicado.

Funcionarios de Pasadena rechazaron los señalamientos de SCE y aseguraron que la ciudad cree que SCE causó el incendio Eaton.

“La contrademanda no cambia ese hecho y SCE debe aceptar la responsabilidad por los extensos daños que ha causado“, dijeron funcionarios de la ciudad de Pasadena en un comunicado.

Funcionarios del condado de Los Ángeles se negaron a hacer comentarios en relación con la demanda presentada por SCE en su contra.

Southern California Edison enfrenta 998 demandas de víctimas de incendios, aseguradoras y entidades gubernamentales, además de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también la demandó por daños a tierras del Bosque Nacional.

