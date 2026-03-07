Gavin Newsom exige para Los Ángeles $220 millones de dólares gastados por el DHS en publicidad

Gavin Newsom, gobernador de California, exige que los $220 millones de dólares destinados a una campaña publicitaria donde se promueve el trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sean reasignados a la reconstrucción de algunas zonas cercanas a Los Ángeles consumidas por los incendios forestales el año pasado.

El posicionamiento del demócrata cuyo mandato entró en la recta final surge después de que Kristi Noem fue removida como responsable del DHS ante la filtración de información responsabilizándola por presuntamente haber beneficiado con recursos federales a una compañía cercana a su exportavoz Tricia McLaughlin para que se encargara de producir una campaña publicitaria, esto a cambio de $220 millones de dólares.

“Mientras Kristi Noem invirtió $220 millones de dólares del dinero de los contribuyentes en una campaña publicitaria política en la que aparecía ella misma a caballo, más de $500 millones de dólares en fondos de FEMA para la recuperación del incendio de Los Ángeles permanecieron estancados en su escritorio.

Las familias de Los Ángeles no deberían tener que esperar mientras ella y Donald Trump hacen política. Liberen los fondos ahora y redirijan esos dólares a ayudar a las comunidades a reconstruirse”, señaló Newsom a través de un comunicado.

Una gran parte de las zonas cercanas a Los Ángeles afectadas por los incendios forestales del año pasado continúan sin poder reconstruirse por la falta de apoyo federal. (Crédito: Ethan Swope / AP)

Bajo la perspectiva del mandatario del “Estado Dorado”, Kristi Noem se rehusó a firmar contratos clave de recuperación de las zonas afectadas por el fuego en California, lo cual retrasó la financiación que la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorga para tal propósito.

Sin embargo, ante el cambio producido en la dirección del DHS, Gavin Newsom considera pertinente que el gobierno federal retome su responsabilidad correspondiente en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios liberando los recursos necesarios en lugar de gastar en campañas de publicidad.

“Debido al fracaso del DHS, la incertidumbre es ahora tan grave que algunos beneficiarios están retirando proyectos en lugar de arriesgar sus presupuestos en una demora indefinida”, escribió.

Cabe señalar que el demócrata californiano está solicitando $94 millones de dólares en subvenciones los cuales pretende destinar a programas de mitigación de riesgos para toda la región metropolitana de Los Ángeles, esto en caso del surgimiento de algún fenómeno natural.

Sigue leyendo:

• Kristi Noem sale del DHS y Trump la nombra para el “Escudo de las Américas” tras polémica por $220 millones

• Kristi Noem está envuelta en un escándalo generado por una millonaria campaña publicitaria de gobierno

• Incrementa la desaprobación hacia el desempeño de Gavin Newsom como gobernador de California