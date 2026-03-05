Kristi Noem sale del DHS y Trump la nombra para el “Escudo de las Américas” tras polémica por $220 millones

La todavía secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue emovida por el presidente Donald Trump, pero anunció que será Enviada Especial para el Escudo de las Américas (“Shield of Americas”), un grupo de 12 países latinoamericanos que tendrán una primera reunión con el presidente en Florida.

Esto mientras enfrenta polémica por el gasto de $220 millones de dólares en publicidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asignados en forma cuestionable.

Noem escribió en X que se coordinará con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa (nombrado de Guerra por Trump), Pete Hegseth.

“Son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han vertido drogas en nuestra nación y han matado a nuestros hijos y nietos”, expuso Noem. “El hemisferio occidental es absolutamente crucial para la seguridad de Estados Unidos”.

Noem ha visitados varios países en América Latina para lograr acuerdos en materia migratoria y de seguridad, como Colombia, Guatemala, México, El Salvador, entre otros.

“En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que forjé durante los últimos 13 meses como secretaria de Seguridad Nacional”, afirmó.

Noem defendió sus logros en el DHS, en medio de críticas por los abusos cometidos en operaciones migratorias, lideradas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la Patrulla Fronteriza, incluyendo la muerte de varios estadounidenses, como Renee Good y Alex Pretti, en Minnesota.

“Logramos la frontera MÁS segura en la historia estadounidense, tres millones de inmigrantes ilegales han salido de EE.UU.”, afirmó. “Hemos localizado a 145,000 niños, FEMA entregó ayuda en caso de desastre a un ritmo 100% más rápido, iniciamos la era dorada de los viajes, ahorramos al contribuyente estadounidense $13 mil millones y revitalizamos la Guardia Costera de EE.UU.”.

Los $220 millones bajo la lupa

Noem dejó el DHS en medio de críticas también por el costo presupuestal, de más de $220 millones de dólares, en publicidad para promover deportaciones y pedir a los inmigrantes indocumentados dejar el país.

Sin embargo, el Noem fue cuestionada por el gasto durante su reciente audiencia ante el Senado, donde el republicano John Kennedy (Louisiana) y el demócrata Adam Schiff (California) la presionaron para revelar cómo se aprobó el gasto sobre anuncios que promovían principalmente la imagen de ella y una empresa sospechosa.

“Permítame centrarme en particular en la campaña publicitaria de $220 millones de dólares, en la que usted aparece de forma destacada“, dijo Schiff. “Este contrato se le otorgó a una empresa que no existía dos semanas antes de que lo consiguieran”.

Noem: “Señor, no puedo hablar de eso”.

Schiff agregó el contrato de medios se asignó a una empresa que trabajaba para ella cuando fue gobernadora en Dakota del Sur o durante la campaña de Noem.

“Para este contrato de medios se siguió el mismo proceso que para cualquier otro departamento de Seguridad Nacional”, afirmó Noem. “No tengo nada que ver con eso, ni políticamente hablando, y tampoco tenemos un proceso legal para opinar sobre esos contratistas”.

