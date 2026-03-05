Trump quita a Kristi Noem del DHS y nombrará al senador Mullin

El presidente Donald Trump anunció este jueves que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejará su cargo a finales de este mes. La noticia fue confirmada por el propio mandatario a través de Truth Social, donde también adelantó quién será su reemplazo.

Según el mensaje publicado por el mandatario, el elegido para asumir la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) será el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien pasaría a liderar una de las agencias más influyentes del gobierno federal.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador de los Estados Unidos del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026″, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Hasta el momento, el presidente no ofreció detalles sobre las razones detrás de la salida de Noem, pero sí señaló que “nos ha servido bien” y que asumirá un nuevo rol llamado “Enviada para el Escudo de las Américas”, puesto que, según el presidente, liderará “nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental”.

La relación entre Donald Trump y Kristi Noem comenzó a deteriorarse después de que ella revelara durante una audiencia en el Congreso detalles de una costosa campaña publicitaria del gobierno sobre inmigración.

Durante su testimonio, Noem explicó que el DHS puso en marcha una campaña valorada en $200 millones, diseñada para instar a los inmigrantes irregulares a abandonar el país de manera voluntaria. Según indicó, la iniciativa fue impulsada a petición del propio presidente y estuvo bajo su supervisión directa.

Sin embargo, desde la Casa Blanca, un funcionario negó lo dicho por Noem: “El presidente no autorizó una campaña publicitaria de $220 millones, ¡para nada!”.

Según dio a conocer NBC News esta mañana, el presidente estaba “furioso” con los comentarios de Noem y buscaba reemplazarla a la brevedad; acción que realizó de manera rápida.

La eventual llegada del senador republicano al frente del DHS se produciría en un momento de fuerte debate político sobre la política migratoria de la administración Trump, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el manejo de la seguridad fronteriza.

