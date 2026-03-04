Inspector General acusa al DHS de frenar 10 investigaciones internas

La Oficina del Inspector General (OIG) acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de haber obstaculizado al menos 10 investigaciones internas relacionadas con la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

En una carta, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, el inspector general Joseph Cuffari sostiene que el DHS ha “obstruido sistemáticamente” el trabajo de su oficina al negar o retrasar la entrega de registros clave. La denuncia se hizo pública el mismo día en que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrentó un duro interrogatorio en el Senado por las tácticas migratorias y recientes incidentes con agentes federales en Minnesota.

En la misiva, Cuffari detalla que en al menos 10 casos su oficina no recibió acceso oportuno a documentos solicitados como parte de auditorías e investigaciones en curso. Advierte que esta falta de cooperación no solo entorpece su labor de supervisión, sino que podría constituir una violación a la ley y romper con los “principios de cortesía de larga data” que regulan la relación entre las agencias y sus órganos de control.

Uno de los episodios que más inquietud generó, según la carta, ocurrió cuando el DHS condicionó la entrega de información a cambio de que la OIG revelara detalles de una investigación penal a personas que, potencialmente, podrían estar vinculadas con los hechos investigados. Para Cuffari, esa exigencia comprometía la independencia del proceso.

Además, el inspector general señaló que recientemente Noem solicitó un informe detallado de todos los asuntos pendientes en la OIG —incluidas investigaciones penales activas— con el argumento de evaluar si algunas auditorías debían cerrarse.

ICE también restringió accesos a OIG

Según el documento, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) revocó el acceso de la Oficina del Inspector General a su Base de Datos Integrada de Cumplimiento, una herramienta que durante una década fue utilizada para realizar auditorías e inspecciones internas. Para la OIG, perder ese acceso limita de forma directa su capacidad de verificar cómo se ejecutan operativos y se aplican políticas migratorias.

Entre otras denuncias, resalta que el DHS canceló el acceso a otra base de datos que rastrea qué empleados y contratistas están autorizados para manejar información clasificada. El organismo de control sostiene que esa información es esencial para investigaciones relacionadas con seguridad nacional y otros asuntos sensibles.

Las restricciones no terminan ahí. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tampoco estaría proporcionando acceso al Sistema de Vuelo Seguro, lo que impide a los auditores contrastar y validar datos. Además, ICE habría mostrado resistencia al compartir registros sobre arrestos, detenciones y liberaciones.

La denuncia de Cuffari llegó al Congreso

La denuncia fue retomada durante la audiencia por el senador Thom Tillis, quien cuestionó públicamente la situación: “¿Alguien tiene idea de lo mal que debe estar la OIG de esta agencia para hacer esto públicamente?”, dijo, y añadió que, a su juicio, se trata de una muestra de falta de liderazgo.

Tillis también cuestionó la manera en que el departamento manejó los asesinatos de dos manifestantes inmigrantes en Minneapolis a manos de agentes federales, un caso que ha generado controversia y tensiones políticas.

La misiva expone el “desgaste” que existe entre el DHS y la OIG. Cabe recordar que en febrero, la senadora Tammy Duckworth acusó directamente al departamento de intentar frenar investigaciones relacionadas con operaciones migratorias. Según explicó, el asesor general del DHS recordó a funcionarios del órgano de control que la ley permite al secretario detener auditorías o investigaciones bajo ciertos supuestos, como proteger información sensible o salvaguardar la seguridad nacional.



Esta acusación deja al descubierto que atraviesan por una tensión marcada por la política migratoria de la administración Trump, emergencias naturales y episodios de violencia.

