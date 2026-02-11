Director de ICE evita defender a Noem tras muertes de Good y Pretti

El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, se negó a defender públicamente a su jefa, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una tensa audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. La sesión giró en torno a los tiroteos que provocaron la muerte de los manifestantes Renée Good y Alex Pretti durante operativos federales en Minneapolis, Minnesota.

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue abatido mientras intentaba ayudar a una mujer derribada por agentes de ICE, apenas tres semanas después de que Good, madre de tres hijos, fuera asesinada por un agente mientras trataba de huir en vehículo de una protesta.

A pesar de los llamados a la renuncia de Noem, incluyendo el respaldo de casi 150 legisladores, Lyons se limitó a declarar que “la pérdida de cualquier vida es inaceptable”, sin comentar sobre la permanencia de la secretaria en su cargo ni sobre las investigaciones en curso.

El representante Tim Kennedy preguntó de manera directa a Lyons si Noem debería dimitir, a lo que el director de ICE respondió: “No voy a comentar sobre eso, señor”. El congresista Eric Swalwell solicitó además que Lyons ofreciera disculpas a Good por haber sido catalogada de “terrorista doméstica”, pero nuevamente el funcionario se negó a responder.

Tras los incidentes, el presidente Donald Trump defendió públicamente a Noem, asegurando que “está haciendo un excelente trabajo” y que “la frontera está totalmente segura”. Sin embargo, el papel de Lyons dentro de las operaciones de control migratorio se ha visto cada vez más reducido, con Tom Homan, el zar de la frontera designado por la Casa Blanca, tomando la supervisión directa de los operativos en Minnesota.

El caso de Good y Pretti ha reavivado el debate nacional sobre la acción de ICE en operativos urbanos, el uso de la fuerza letal y la necesidad de transparencia en las investigaciones de muertes durante acciones federales. Organizaciones de derechos civiles y legisladores insisten en que se establezcan límites claros y se garantice rendición de cuentas frente a abusos, mientras las familias de las víctimas siguen buscando justicia.

Sigue leyendo:

• Congresistas demócratas exigen a Trump despedir a Kristi Noem y condicionan más fondos para ICE

• DHS confirma que son ya nueve meses en que no se libera a ningún inmigrante en la frontera

• Más de 2.5 millones de inmigrantes han abandonado EE.UU., revela un informe del DHS