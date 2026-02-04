Congresistas demócratas exigen a Trump despedir a Kristi Noem y condicionan más fondos para ICE

Los demócratas en el Congreso tienen dos frentes de presión al gobierno del presidente Donald Trump sobre asuntos migratorios: exigen al mandatario despedir a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y condicionan su respaldo al mayor presupuesto al DHS, particularmente a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto ocurre a 10 días de que haya un nuevo cierre de gobierno, enfocado en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la falta de aprobación de recursos anuales. La mayoría de los demócratas piden supervisión y rendición de cuentas para poner fin a la violencia de ICE en operaciones migratorias.

En una carta enviada al presidente Trump, 105 miembros del Congreso acusan “abuso de poder” DHS a través de las operaciones migratorias de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) –a la que pertenece la Patrulla Fronteriza– que, señalan, han resultado en 43 muertes de civiles, además de violaciones constitucionales y obstrucción de la justicia.

Son seis las exigencias de los congresistas: 1) despedir a la secretaria Noem; 2) suspender operaciones migratorias en Minnesota; 3) suspender prácticas consideradas abusivas de agentes de ICE y CBP en todo EE.UU.; 4) investigar posible conducta criminal de agentes migratorios; 5) cooperar con autoridades locales y estatales sobre civiles heridos o que murieron en acciones migratorias, y 6) limitar operaciones de ICE en domicilios sin una orden judicial, es decir, firmada por un juez, y sin una casua probable.

Los congresistas destacan las operaciones en Minnesota, donde murieron Renee Good y Alex Pretti, tras disparos de agentes migratorios.

“El despliegue de miles de agentes federales en Minnesota como parte de la ‘Operación Metro Surge’ representa la mayor operación de control migratorio en la historia reciente y ya ha tenido consecuencias trágicas que no pueden ignorarse”, exponen. “Los agentes federales de inmigración han estado implicados en múltiples tiroteos fatales, incluyendo las muertes de Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados por agentes federales”.

Los miembros del Tri-Caucus del Congreso, compuesto por el Caucus Hispano del Congreso (CHC), el Caucus Asiático y Pacífico Americano del Congreso (CAPAC), y el Caucus Negro del Congreso (CBC, por sus siglas en inglés) acusan que las operaciones migratorias han desatado temor generalizado, debido a las “tácticas de terror”.

“Además de la pérdida de vidas, el aumento de migrantes ha generado temor generalizado en la comunidad, protestas a gran escala en ciudades de todo el país e informes de tácticas agresivas de control que han alarmado tanto a organizaciones de derechos civiles como a funcionarios locales”, se expone. “Miles de personas salieron a las calles bajo temperaturas bajo cero para protestar contra las tácticas federales de control de inmigración, mientras que los gobiernos estatales y locales han presentado demandas alegando conducta inconstitucional por parte de funcionarios del DHS”.

“Esto no es Estados Unidos”

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries, de la Cámara, y Chuck Schumer, del Senado, ambos de Nueva York, coincidieron en impulsar un mensaje alineado sobre los abusos que se han cometido en operaciones migratorias.

“Lo que está sucediendo en nuestras ciudades es… simplemente revuelve el estómago. No somos los únicos. Cuando los estadounidenses ven las fotos de estos matones golpeando, empujando e incluso disparando y matando a la gente, dicen: ‘Esto no es Estados Unidos'”, destacó Schumer.

Agregó coincidencias sobre el rechazo en los operativos, debido a los abusos registrados.

“Tenemos objetivos sensatos y contundentes para frenar a ICE. Y los republicanos deben tomarse en serio”, agrega Schumer. “Nada de estas patrullas itinerantes. No se puede detener a cualquiera en la calle. No se puede simplemente recogerlos sin siquiera decirles por qué, encerrarlos en un lugar oscuro. Sin acceso a un abogado, ni a un teléfono, ni a nada. No se puede, hay ciertos lugares a los que no deberían poder entrar: iglesias, sinagogas, escuelas, centros electorales. No debería haber discriminación racial mientras estas bandas de matones vagan por las calles”.

Lo segundo se alinea con la carta enviada por otros 105 congresistas al presidente Trump, sobre la rendición de cuentas de agencias migratorias y el respeto al derecho en tribunales.

El tercer punto es el rechazo a los agentes operando con el rostro encubierto.

“Este grupo, que necesita ser identificado más que cualquier otro, debería tener un estándar mucho más permisivo y discreto que el de otras fuerzas policiales”, indica. “[Los agentes] necesitan identificación y no mascarillas, excepto en circunstancias extraordinarias e inusuales”.