Manifestante confronta a Kristi Noem en el Senado: “¡Deberías avergonzarte!”

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, compareció ante el Comité Judicial del Senado para responder sobre las tácticas migratorias de su departamento en medio de fuertes críticas tras los tiroteos mortales de civiles por parte de agentes federales en Minneapolis.



Antes de su declaración, un manifestante dentro de la sala fue retirado por seguridad tras confrontarla con gritos como “¡Deberías avergonzarte!” y “¡Abolir ICE!”, evidenciando el clima tenso que rodea la audiencia.

Noem hace un reproche directo a los demócratas

Durante su declaración en el Comité Judicial del Senado, el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, describió como una falta de respeto al estado de derecho sin “vacilación ni remordimiento” las acciones del DHS. También criticó las tácticas migratorias de la administración Trump, asegurando que la gestión de las deportaciones en estados como Minnesota ha estado marcada por tragedias como las muertes de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

Noem inició su intervención con un reproche directo a los demócratas, acusándolos de negarse a financiar adecuadamente al DHS, una decisión que —según afirmó— debilita la seguridad nacional y afecta a los hombres y mujeres que trabajan en la agencia y a sus familias.



“No financiar al DHS tiene consecuencias reales”, advirtió. De acuerdo con Noem, áreas clave como la seguridad fronteriza, el control migratorio, la seguridad aérea, la respuesta ante desastres, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas están bajo presión por la falta de recursos.

¿Good y Pretti eran “terroristas”? Noem responde

Durbin preguntó a la secretaria si pensaba retractarse por haber calificado como “terroristas” a Good y Pretti. La funcionaria evitó corregir directamente sus declaraciones y señaló que su prioridad es ofrecer condolencias a las familias. “Siempre estamos dispuestos a expresar nuestras condolencias, y yo también las ofrezco”, afirmó, reconociendo lo “trágico” de la pérdida de un ser querido.



Noem explicó que la información que recibió en un primer momento provenía de reportes desde el terreno. Según dijo, los agentes le transmitieron datos en medio de lo que describió como “una escena caótica”, lo que influyó en la señalización inicial de los hechos.

