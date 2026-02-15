“Gobierno de Trump garantizará que tengamos a las personas adecuadas votando”: Kristi Noem

En un movimiento que ha encendido las alarmas sobre la autonomía electoral de los estados, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el Gobierno de Donald Trump tomará un papel directo en la supervisión de los comicios. Según la funcionaria, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la autoridad para identificar “vulnerabilidades” y aplicar “medidas de mitigación” que aseguren que las elecciones se realicen bajo los estándares de la administración actual.

“Mi responsabilidad es identificar vulnerabilidades y aplicar medidas de mitigación para asegurar que nuestras elecciones se realicen correctamente”, declaró tras reunirse con funcionarios electorales locales. Añadió que la confianza pública en el sistema electoral depende de que el Gobierno actúe antes del día de la votación.

Durante una conferencia de prensa en Arizona, Noem justificó esta intervención alegando que el sistema electoral forma parte de la “infraestructura crítica” del país, comparándolo con la red eléctrica o la ciberseguridad.

“Debemos asegurarnos de que seamos proactivos para garantizar que tengamos a las personas adecuadas votando, eligiendo a los líderes adecuados para liderar este país”, declaró Noem, una frase que desató una tormenta política inmediata.

Sus comentarios, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocaron una ola de críticas entre legisladores demócratas, quienes acusaron a la administración Trump de intentar influir en la organización de elecciones que constitucionalmente corresponden a los estados.

Avanza la Ley SAVE entre división partidista

Las declaraciones de Noem se producen días después de que la Cámara de Representantes aprobara la Ley SAVE America con una ajustada votación de 218-213. El proyecto obligaría a los votantes a presentar pasaporte estadounidense o certificado de nacimiento para registrarse, además de una identificación oficial con fotografía al momento de sufragar en elecciones federales.

La medida también requeriría que los estados depuren sus padrones para eliminar a no ciudadanos y compartan registros con el DHS para verificar la ciudadanía, un punto que ha generado preocupación entre funcionarios electorales por temas de privacidad.

En el Senado, el panorama es incierto. El líder de la mayoría, John Thune, ha dicho que su bancada discutirá la propuesta, aunque no ha confirmado si recurrirán a maniobras legislativas para forzar su aprobación. La senadora republicana Lisa Murkowski ya expresó su rechazo, al advertir que imponer nuevos requisitos federales a meses de las elecciones podría afectar la integridad del proceso.

Del lado demócrata, el líder de la minoría, Chuck Schumer, acusó a Trump de promover una visión en la que “los líderes eligen a sus votantes”. En tanto, el senador por Arizona Rubén Gallego criticó que la Casa Blanca hable de integridad electoral mientras, dijo, evita discutir los hechos del 6 de enero de 2021.

Trump amenaza con orden ejecutiva

Ante la resistencia en la Cámara Alta, Trump advirtió que podría actuar por cuenta propia. En su red Truth Social, afirmó que “habrá identificación de votantes para las elecciones intermedias, ya sea aprobada por el Congreso o no”, y adelantó que emitiría una orden ejecutiva si la legislación se estanca.

El mandatario acusó a los demócratas de bloquear la reforma por razones políticas y aseguró que la identificación de votantes cuenta con amplio respaldo popular.

Expertos electorales, sin embargo, señalan que el fraude electoral es extremadamente raro en Estados Unidos y advierten que al menos 20 millones de ciudadanos en edad de votar no tienen fácilmente disponible prueba documental de ciudadanía. Organizaciones civiles temen que mujeres casadas cuyos apellidos no coinciden con sus actas de nacimiento o pasaportes, así como votantes de bajos recursos, enfrenten obstáculos adicionales.

Noem rechazó esos señalamientos y afirmó que las críticas son “especulaciones infundadas de la izquierda radical”. Trump, por su parte, ha defendido a la funcionaria ante llamados bipartidistas para que deje el cargo, en medio de otras controversias relacionadas con la política migratoria.

Con el calendario electoral avanzando y las primarias a la vuelta de la esquina, el debate sobre la Ley SAVE anticipa una intensa batalla política que podría redefinir las reglas del voto en Estados Unidos rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

