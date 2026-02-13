Trump advierte que será exigida una prueba de ciudadanía para votar durante las elecciones intermedias

El presidente Donald Trump dejó en claro que si en el Senado no se aprueba la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), entonces emitirá una orden ejecutiva para exigirles a las personas presentar una prueba de ciudadanía para poder emitir su voto durante las elecciones intermedias.

La legislación de 32 páginas exige que, para que una persona pueda votar, antes debe presentar un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento como prueba documental de ciudadanía.

De hecho, el documento debe contener una fotografía para corroborar la identidad del votante.

Además, Ley SAVE America introduce nuevas normas para el voto por correo, pues se les exige a los votantes presentar una copia de una identificación válida al solicitar y emitir su voto en ausencia.

A través una publicación en la plataforma Truth Social, Trump arremetió en contra de los demócratas y anticipó tener un plan B para exigirle a los votantes un documento que corrobore su ciudadanía.

“Los demócratas se niegan a votar a favor de la identificación de los votantes o la ciudadanía. La razón es muy simple: quieren seguir haciendo trampa en las elecciones.

Habrá identificación de votantes para las elecciones de mitad de mandato, ¡lo apruebe o no el Congreso! Además, los ciudadanos de nuestro país insisten en la ciudadanía y en que no haya votos por correo, con excepciones para los militares, las personas con discapacidad, las personas enfermas o las que estén de viaje”, escribió.

El presidente Donald Trump define como corruptos a quienes pretenden votar en contra de Ley SAVE America. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Minutos después, en otro mensaje, el jefe de la nación elevó sus críticas hacia quienes se oponen a la Ley SAVE America e incluso aseguró que dicho proyecto cuenta con el respaldo de un alto porcentaje de ciudadanos demócratas.

“No podemos permitir que los demócratas sigan saliéndose con la suya con la NO IDENTIFICACIÓN DE LOS VOTANTES. Son unos TRAMPOSOS horribles y falsos.

El 85 % de los votantes demócratas están de acuerdo en que debería haber identificación de votantes. Solo los ‘líderes’ políticos, perdedores corruptos como Schumer y Jeffries, no tienen vergüenza y explican por qué es ‘racista’ y cualquier otra cosa que se les ocurra.

Si no podemos conseguirlo en el Congreso, hay razones legales por las que esta ESTAFA no será permitida. Las presentaré en breve, en forma de orden ejecutiva”, enfatizó.

