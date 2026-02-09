¿Qué es la Ley SAVE que Trump defiende y por qué es preocupante para las elecciones de noviembre?

Los republicanos liderados por Mike Johnson (Louisiana) buscan aprobar la Ley SAVE America esta semana, lo cual endurecería el registro de votantes en 2026, afectando a millones de personas.

En abril de 2025, los republicanos lograron el respaldo de los demócratas Jared Golden (Maine), Marie Gluesenkamp Perez (Washington), Henry Cuellar (Texas) y Ed Case (Hawai) para aprobar el primer proyecto de Ley SAVE que ahora llega con ajustes.

La Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE) podría silenciar a millones de votantes al crear nuevas barreras para el registro electoral, solicitando documentos que al menos 21 millones de personas no poseen.

Expertos en leyes electorales indican que las personas de color, las personas casadas que han cambiado de nombre, así como los jóvenes y los adultos mayores, tienen más probabilidades de tener dificultades para acceder a un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento.

“Nuestras investigaciones demuestran que más de 21 millones de estadounidenses no tienen a mano estos documentos”, indica un reporte del Brennan Center For Justice. “Aproximadamente la mitad de la ciudadanía estadounidense ni siquiera tiene pasaporte. Millones de personas no tienen acceso a una copia en papel de su certificado de nacimiento”.

Actualmente, las personas pueden registrarse a votar con una licencia de conducir.

“La Ley SAVE privaría del derecho al voto a millones de estadounidenses de todas las edades y razas, pero las más perjudicadas serían las personas votantes más jóvenes y no blancas”, indica el reporte del Brennan. “Del mismo modo, millones de mujeres cuyos apellidos de casada no figuran en sus certificados de nacimiento ni pasaportes enfrentarían más obstáculos solo para que sus voces sean escuchadas”.

El Center for American Progress (CAP) señaló, por ejemplo, que el 84% de las mujeres que se casan cambian de apellido, lo que significa que hasta 69 millones de mujeres estadounidenses carecen de un certificado de nacimiento con su nombre legal.

“Incluso cambios pequeños, como mudarse a un edificio de apartamentos, mudarse a la misma cuadra o cambiar de afiliación partidista, se consideran actualizaciones del registro de votantes”, señala el CAP. “Bajo la Ley SAVE, los estadounidenses tendrían que acudir personalmente a su oficina electoral y presentar la documentación original o certificada para realizar cualquier cambio en su registro de votantes”.

El reporte advierte que eso dificultaría la participación cívica de decenas de millones de ciudadanos en cada ciclo electoral.

Y castigo a funcionarios electorales

Los autores del reporte del Brennan, Eliza Sweren-Becker y Owen Bacskai, indican que con el nuevo proyecto de Ley SAVE crearían una “carga innecesaria sobre las autoridades electorales estatales y locales”, quienes la incumplir la norma podrían incluso enfrentar procesos penales.

“Estos proyectos de ley les encomendarían a los funcionarios electorales locales la responsabilidad de decidir si la persona votante que no tiene el documento requerido ha hecho lo suficiente para demostrar su ciudadanía”, exponen los expertos. “Si el funcionario comete un error de buena fe, podría enfrentar sanciones civiles y penales. Hasta podría ser penalizado por registrar a una persona ciudadana elegible sin haber recabado todos los documentos necesarios en el momento adecuado”.

El nuevo proyecto de Ley SAVE está en proceso de debate y votación en la Cámara de Representantes y en el Senado.

El Brennan agrega que el proyecto de ley podría implementarse por partes, pero con afectaciones prácticamente “inmediatas” o entre uno y dos años.

“Una implementación tan apresurada de cambios políticos masivos causaría estragos en la administración electoral, desatando una confusión que, sin duda, impediría votar a algunos ciudadanos estadounidenses”, advierte el análisis.

