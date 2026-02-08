Preocupan intentos de Trump por tomar control del proceso de votación

A medida que se acercan las elecciones intermedias, el Departamento de Justicia ha exigido a casi todos los estados y a Washington D.C. que entreguen sus registros de votantes y, en algunos casos, las papeletas de elecciones anteriores o el acceso al equipo de votación.

El gobierno federal ha demandado a más de 20 estados y a Washington D.C. por negarse a cumplir con estas solicitudes; al mismo tiempo, el Congreso está impulsando leyes para endurecer los requisitos de identificación de votantes, exigir la depuración de los padrones electorales y restringir el voto por correo.

Durante la videoconferencia: “Factores inesperados que podrían alterar las elecciones de medio mandato: Las exigencias federales de datos de votantes, las leyes para limitar el acceso al voto y los desafíos al control estatal de las elecciones”, organizado por American Community Media, expertos en el tema hablaron del impacto en las elecciones y cómo están respondiendo los estados y los tribunales.

Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola (LMU); exasesor principal de la Casa Blanca para la Democracia y los Derechos Electorales; y exfuncionario de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo que Trump no tiene poder en el ámbito de las elecciones.

“Lo más fácil que están haciendo los funcionarios estatales y locales a cargo es simplemente ignorarlo, o cuando no lo ignoran, decirle que no están de acuerdo, y son ellos quienes controlan las elecciones estadounidenses”.

Así que dijo que por ejemplo, el gobierno de Trump está intentando recopilar registros de votantes de estados de todo el país.

“No está autorizado para hacerlo, pero los estados se están defendiendo y están ganando. Ha emitido una orden ejecutiva, pero los funcionarios federales no tienen por qué obedecer”.

Mencionó que el presidente ha hablado de nacionalizar las elecciones o cancelarlas, pero este proceso simplemente no depende de él.

Algunas de las leyes propuestas en el Congreso, dijo, limitarían el acceso al registro de votantes; otras a los centros de votación.

“Muchas de ellas se basan en la infundada alarma sobre un fraude que simplemente no existe como pretexto para restringir el acceso. Son peligrosas si se aprueban, pero hay suficiente resistencia”.

Dijo que la redistribución de distritos a mitad de la década, en algunas zonas podría ser motivo de preocupación, pero en otras es una oportunidad.

“Todos los indicios apuntan a una participación electoral realmente extraordinaria este otoño, lo que explica en parte la intensa campaña de marketing de la Casa Blanca, cada vez más nerviosa, porque la mayoría de los votantes no parecen dirigirse en la dirección que el presidente preferiría”.

Cuál ha sido la respuesta

Danielle Lang, vicepresidenta de derechos electorales y estado de derecho del Campaign Legal Center; profesora adjunta de derecho y abogada en materia de derechos electorales en Estados Unidos, dijo que en marzo del año pasado, el presidente Trump emitió una extensa orden ejecutiva que pretendía tomar el control de varios aspectos de las elecciones federales y de su funcionamiento.

Explicó que dicha orden buscaba interferir con las agencias federales involucradas en las elecciones al presionar a los estados para que realizaran cambios en sus procesos electorales.

“Nada ha resultado de esa orden ejecutiva debido a las órdenes judiciales y a la resistencia de los estados”.

Lang, quien representa a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), así como a la iniciativa SECURe Families, un grupo de familias militares, y a la asociación de estudiantes de Arizona, dijo que fueron los primeros en demandar por esta orden ejecutiva, y poco después se les unieron muchos colegas y varios estados.

“Rápidamente obtuvimos una medida cautelar preliminar sobre la amenaza más inmediata, que era su orden de que la Comisión de Asistencia Electoral cambiara los requisitos para el registro de votantes en el formulario federal de registro de votantes”.

Indicó que una de las cosas más importantes del formulario federal, es que facilita que los grupos que atienden a comunidades que no hablan inglés proporcionen el formulario en muchos idiomas diferentes y lo distribuyan a sus electores a nivel nacional

“La medida cautelar fue una victoria importante, no solo porque impidió que se implementara una medida perjudicial, sino también por el contundente mensaje de la jueza del tribunal de distrito, quien escribió una opinión de unas 100 páginas en la que afirmó de la manera más enérgica, directa y fundamentada posible que el presidente no tiene poder constitucional sobre las elecciones”.

Con dedicatoria para los latinos

Andrea Senteno, asesora legal regional de MALDEF en Washington D.C. señaló que los recientes llamados a nacionalizar las elecciones y la legislación que exige prueba de ciudadanía para registrarse para votar o quizás para emitir el voto, o los recientes llamados a la presencia de la policía en las urnas, se dirigen a los latinos y a otros votantes de color.

“La recién introducida ley SAVE AMERICA y la ley Make Elections Great Again, que se someterá a una audiencia la próxima semana, exigirían prueba de ciudadanía para registrarse o incluso para votar.

“Esto tiene un efecto perjudicial desproporcionado en el electorado latino. Si se promulgan, dificultarían mucho el registro y el voto, y, crean confusión, miedo y desconfianza intencionalmente, lo que en última instancia disuade a los votantes elegibles de participar en las elecciones”.

Agregó que estos proyectos de ley se basan en desinformación y narrativas falsas sobre la seguridad de nuestras elecciones, y gran parte de esto se basa en una especie de atribución.

“En última instancia, lo que también hacen es crear un riesgo muy real de acoso e intimidación a ciudadanos estadounidenses que no tienen el aspecto de un ciudadano estadounidense o de un votante elegible, simplemente por su raza, su origen étnico o el hecho de que no dominen el inglés”.

Dijo que esto es muy preocupante, dado el aumento de la aplicación de las leyes de inmigración que hemos estado observando en comunidades de todo el país.

“Estos llamamientos que hemos visto en el debate público, para que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) esté presente en los centros de votación o cerca de ellos, probablemente disuaden a los votantes elegibles de ejercer su derecho al voto”.

Un derecho bajo ataque

John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC) dijo que está claro en todas las encuestas que han realizado que la gente apoya firmemente que votar sea más fácil, no más difícil.

“A menos que alguien pueda demostrar que el beneficio de una restricción supera con creces la carga, el asunto está zanjado”.

Sin embargo, mencionó que el derecho al voto está siendo atacado y esto se enmarca en lo que a menudo denominamos el mito del extranjero perpetuo.

“No importa cuánto tiempo llevemos en este país, se nos percibe como forasteros, extraños, no como verdaderos estadounidenses. La realidad es que cada vez más comunidades marginadas se han vuelto políticamente visibles y viables en jurisdicciones de todo el país, no solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales”.