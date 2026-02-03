¿Por qué es importante el triunfo de Taylor Rehmet en Texas?

“Esta victoria es para la gente trabajadora”, dijo Taylor Rehmet tras ganar la elección especial por una posición en el Senado estatal de Texas, en el noveno distrito del área de Fort Worth, un distrito que el presidente Donald Trump ganó en 2024 por 17 puntos.

El demócrata Rehmet envía dos mensajes claros: la clase trabajadora no está recibiendo la promesa del presidente Trump sobre mejores oportunidades y costo de vida y los republicanos no son imbatibles en las urnas en zonas históricamente rojas, aún con el respaldo del presidente Trump.

Rehmet sumó el 57% de los votos, superando el 43% de su oponente republicano, el activista conservador Leigh Wambsganss, a pesar del masivo apoyo de los republicanos, incluida una campaña del vicegobernador Dan Patrick.

La agenda sobre asequibilidad de Rehmet empata con el plan estratégico revelado por los demócratas, como expuso a este diario la representante Suzan DelBene (Washington) presidenta del DCCC.

El Distrito 09 de Texas ha sido republicano desde los 1990s.

¿Quién es Taylor Rehmet?

La campaña de Rehmet lo define como un presidente sindical, veterano y texano de clase trabajadora, enfocado en temas de asequibilidad: escuelas públicas y vivienda asequible.

Nació en Garland en una familia de clase trabajadora. “Su padre era mecánico de aviones y su madre trabajaba en una peluquería local”, dice la campaña.

“Desde pequeño aprendió el valor del trabajo duro, laborando como ayudante de fontanero y trabajando en un rancho de caballos antes de unirse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos”, agrega el reporte. “Después de su servicio, Taylor regresó a casa, aprendió a usar una llave inglesa y se puso a trabajar como maquinista, aprovechando las habilidades que adquirió durante su servicio militar”.

Trump versus Rehmet sobre trabajo sindicalizado

Un elemento que desmarca a Rehmet de Trump es su defensa de los trabajadores sindicalizados.

“Su pasión por la justicia y la dignidad en el trabajo lo llevó a la organización sindical, donde fue elegido presidente de las secciones local y estatal de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales”, indica la campaña. “Ha dedicado su carrera a luchar por mejores salarios, lugares de trabajo más seguros y un lugar en la mesa para los trabajadores texanos”.

Un reporte del Economic Policy Institute expone que la administración Trump ha tomado acciones que han puesto “en riesgo” a los trabajadores y “su derecho a participar en acciones colectivas”.

“Trump ha ignorado el estado de derecho y ha impulsado una estrategia para no solo debilitar, sino eliminar de hecho la capacidad de muchos trabajadores para participar plenamente en acciones colectivas y negociaciones”, indica el reporte, justo en dirección contraria a lo que defiende Rehmet.

Christian Menefee ganó el Distrito 18 de Texas para la Cámara de Representantes, otro triunfo esencial para los demócratas. Crédito: Karen Warren | AP

El movimiento progresista

Rehmet forma parte de un movimiento progresista en EE.UU., aunque algunos republicanos afirman que parece “republicano”.

“Los demócratas siempre obtienen buenos resultados en elecciones especiales, pero aquí hicieron algo muy inteligente. Consiguieron un candidato que parecía republicano”, consideró el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy en NewsNation.

Sin embargo, Rohmet parece alejarse de tal visión de McCarthy, al formar parte del movimiento Run for Something (RFS), que apoya a jóvenes candidatos progresistas que se postulan para cargos estatales y locales, enfocado en personas arraigadas profundamente en sus regiones.

“Esta victoria demuestra que cualquier escaño es ganable con un candidato profundamente arraigado en su comunidad que se presenta a través de los temas que sabe de primera mano que más importan a sus votantes”, declaró Amanda Litman, cofundadora y presidenta de Run for Something. “La campaña de Taylor Rehmet se centró en mejorar la vida de las personas y garantizar que el Distrito Senatorial 9 sea un lugar donde las familias trabajadoras puedan prosperar”.

El movimiento tiene un enfoque particular en Texas, apoyando a figuras emergentes del Partido Demócrata, como el representante estatal James Talarico, la representante Jasmine Crockett y el fiscal del condado de Harris.

Además, el movimiento RFS logró el triunfo de Christian Menefee, quien fue elegido para la representar al Distrito 18 en la Cámara de Representantes.