En un hecho sin precedente, la Casa Blanca se quedará sin secretaria de prensa hasta nueva orden, esto debido a que Karoline Leavitt está a punto de dar a luz a su segunda hija.

La republicana de New Hampshire aprovechó su acercamiento con los representantes de los medios informativos y este viernes se despidió temporalmente, pues señaló que la semana nacerá su bebé.

“Como pueden ver, estoy a punto de dar a luz, así que nos vemos muy pronto. Sé que estarán en muy buenas manos con mi equipo aquí en la Casa Blanca, y sé que todos ustedes tienen el número de teléfono personal del presidente, así que no me cabe duda de que habrá escasez de declaraciones y noticias desde este edificio mientras esté fuera”, expresó.

A sus 28 años, Leavitt es la secretaria de prensa más joven de la Casa Blanca en la historia y además la primera en estar embarazada al desempeñar dicha tarea.

La Casa Blanca se rehusó a contratar a un vocero como reemplazo temporal de Karoline Leavitt. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Desde diciembre, ella y su esposo, Nicholas Riccio, anunciaron que volverían a ser padres, pues primogénita, Niko, nació en julio de 2024.

“¡2026 va a ser un gran año y estoy muy emocionada de ser Mamá de una niña!”, escribió la rubia conservadora en su cuenta de Instagram previo a la navidad.

Debido a que durante su embarazo no se alejó de su trabajo le aguardan hasta 12 semanas libres para disfrutar de la maternidad. No obstante, se desconoce si aprovechará todo el periodo de incapacidad al que tienen derecho los empleados federales, incluidos los del poder ejecutivo.

Durante el tiempo en que se encuentre alejada de sus funciones, la Casa Blanca echará mano de un grupo rotativo de funcionarios de la administración quienes se harán cargo de informar sobre el acontecer en la agenda del presidente Donald Trump, pues no se contempla contratar a otra persona para que temporalmente cubra la ausencia de Karoline Leavitt.

De hecho, existe la posibilidad de que en la sala de prensa lleguen a aparecer el vicepresidente James David Vance, Marco Rubio, secretario de Estado; y hasta el propio jefe de la nación Donald Trump.

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