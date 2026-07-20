“El Mayo” Zambada es sentenciado a cadena perpetua; EE.UU. quiere decomisar $15,000 millones

NUEVA YORK.- Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por liderar el Cártel de Sinaloa, además de que el gobierno de EE.UU. busca decomisarle $15,000 millones de dólares.

Frank Pérez, abogado de Zambada, había reconocido que su cliente no saldría de prisión, pero su propuesta de sentencia incluía la solicitud de atención médica especializada, debido a los padecimientos que enfrenta.

El juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito Este en Nueva York, hizo sobre la atención médica, aunque confió en que la Oficina de Prisiones (BOP) seguiría los lineamientos respectivos.

Zambada ofreció algunas palabras reconociendo “el mal” que causaron sus acciones y que no estaba ante la corte para “pedir compasión”.

En la audiencia quedó claro que Zambada no cooperará con fiscales en otros casos, ni contra otros líderes del narco, ni contra políticos en México.

La Fiscalía hizo referencia a que Zambada, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue cofundador a finales de la década de 1980 del violento Cártel de Sinaloa.

“El acusado supervisaba el tráfico de millones de kilogramos de drogas letales, incluyendo cocaína, fentanilo y metanfetamina”, indicó la Fiscalía. “Empleaba sicarios armados que, bajo sus órdenes, agredían, torturaban y asesinaban para promover los objetivos del Cártel”.

Destaca que Zambada pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, incluidas la policía, el Ejército y diversos políticos, “para garantizar que pudiera operar sin interferencias”.

“Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”, acotan las autoridades.

Zambada fue secuestrado en México en una acción coordinada por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, y autoridades estadounidenses, lo que permitió el arresto en Texas.