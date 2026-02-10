Leavitt afirma que Trump decide invitados en la Casa Blanca

Varios gobernadores demócratas anunciaron que boicotearán próximos eventos en la Casa Blanca luego de que la administración de Donald Trump limitara invitaciones de una reunión anual de trabajo únicamente a mandatarios republicanos, según reportes de prensa.

La medida generó molestia entre líderes estatales demócratas, quienes consideran que rompe con la tradición bipartidista de estos encuentros y profundiza la división política entre la Casa Blanca y los llamados “estados azules”.

La polémica surgió después de que medios revelaran que algunos gobernadores demócratas —entre ellos Wes Moore (Maryland) y Jared Polis (Colorado)— no recibieron invitación para una cena que originalmente estaba planteada como un espacio de encuentro entre ambos partidos.

Consultada al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la decisión al señalar que, aunque la Casa Blanca es “la casa del pueblo”, también es la residencia del presidente, quien puede decidir a quién invitar a sus eventos.

Sin embargo, la respuesta no calmó las críticas. Más de 18 gobernadores en funciones optaron por no asistir a la cena como señal de protesta.

En un comunicado conjunto, los gobernadores demócratas afirmaron que estos encuentros históricamente han servido como espacios productivos de colaboración entre partidos.

“Si es cierto que no todos los gobernadores están siendo invitados a estos eventos bipartidistas, no asistiremos a la cena de la Casa Blanca este año”, señalaron. También recalcaron que continuarán trabajando unidos para defender los intereses de sus estados.

Por su parte, Wes Moore declaró a CNN que no podía ignorar el hecho de ser el único gobernador afroamericano del país y que la exclusión resultaba especialmente dolorosa.

En paralelo, Politico informó que la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) decidió no patrocinar la reunión tras conocer que solo asistirían republicanos, y determinó que no se usarían recursos del organismo para transporte u organización del evento.

Sigue leyendo:

•Donald Trump excluye a dos mandatarios demócratas de la reunión anual de invierno de gobernadores

•Gobernador de Maryland se descarta como posible candidato presidencial y prefiere buscar la relección

•Trump acusa al gobernador de Colorado de exhibir un retrato suyo “desfigurado a propósito”