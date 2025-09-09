Gobernador de Maryland se descarta como posible candidato presidencial y prefiere buscar la relección

Aunque el nombre de Westley Watende Omari Moore estaba tomando fuerza entre las opciones del Partido Demócrata como opción a aspirante a la candidatura presidencial, él mismo optó por descartarse, pues en lugar de ello prefiere buscar reelegirse como gobernador de Maryland.

Durante el fin de semana, en una entrevista concedida al programa “Meet the Press”, el cual es transmitido por la cadena de televisión NBC, el veterano del Ejército que resultó elegido para gobernar a Maryland en 2022, echó por tierra la intención de llegar a la Casa Blanca.

“No soy de ese mundo; soy una persona de acción, así que no me postularé para presidente. Estamos avanzando rápidamente en todo el estado y a través de las líneas partidistas para demostrarle a un Washington disfuncional que hay una mejor manera de avanzar”, señaló con respecto al trabajo desarrollado por su administración a lo largo de 20 meses de trabajo.

Fiel a sus ideas, Wes Moore compartió este martes un video en sus redes sociales donde oficialmente anunció el propósito de prolongar su mandato.

A manera de anticipó de lo que será su campaña, el afroamericano de 46 años se comprometió a reducir los impuestos y el desempleo, así como a abatir a la delincuencia.

Wes Moore figuraba entre las cartas fuertes de los demócratas para presentar en la boleta presidencial en 2028. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En contra parte, arremetió en contra del presidente Donald Trump por “despedir a empleados federales, desmantelar Medicaid y subir los precios de todo, desde la electricidad hasta los comestibles”.

“Nuestra población está creciendo, Maryland está avanzando, y por eso estoy realmente entusiasmado de volver a presentarme ante la gente de mi estado y pedir otro mandato”, expresó.

Por su parte, Aruna Miller, vicegobernadora de Maryland, emitió un comunicado reiterando su compromiso de acompañar a Wes Moore en la aventura que les aguarda para buscar la prolongación de su mandato.

“Estoy encantada de acompañar al gobernador Wes Moore en el lanzamiento de nuestra campaña para continuar trabajando para que nuestras escuelas públicas sean las mejores de Estados Unidos, erradicar la pobreza infantil de una vez por todas y asegurar que más habitantes de Maryland puedan vivir aquí, comprar una casa, generar riqueza para sus familias y vivir una vida segura de clase media”, señala parte de la misiva.

