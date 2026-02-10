Gobernadores demócratas se unen y descartan participar en una reunión con Donald Trump

Los gobernadores demócratas cerraron filas al anunciar que no tomarán parte en la próxima reunión convocada por el presidente Donald Trump a celebrarse la próxima semana en la Casa Blanca.

Cuando el magnate neoyorquino decidió no incluir a Wes Moore, gobernador de Maryland; y a Jared Polis, mandatario de Colorado, en la reunión anual de invierno de gobernadores planeada a efectuarse del 19 al 21 de este mes, quizá no imaginó que el resto de los demócratas descartarían su participación en el evento.

A través de una carta, Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, dio a conocer que el evento señalado dejó de ser contemplado como parte de la agenda de la Asociación Nacional de Gobernadores de (NGA).

“El personal de la NGA fue informado de que la Casa Blanca tiene la intención de limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios, prevista para el 20 de febrero, sólo a los gobernadores republicanos.

Dado que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no actúa como facilitadora de ese evento, y ya no está incluido en nuestro programa oficial”, indica parte del documento dado a conocer por la agencia de noticias Associated Press (AP).

Wes Moore, gobernador de Maryland; y a Jared Polis, mandatario de Colorado, no habían sido convocados a participar en la reunión anual de invierno de gobernadores. (Crédito: Nick Wass / AP)

El organismo en cuestión subrayó que sus fundamentos se enfocan en la unión para buscar alternativas de solución a diferentes problemas del país y no en el divisionismo partidista.

“No podemos permitir que una sola acción divisiva logre su objetivo de dividirnos. La solución no es responder con la misma moneda, sino superar las dificultades y mantenernos enfocados en nuestro deber compartido con las personas a las que servimos. Los gobernadores de Estados Unidos siempre han sido modelos de liderazgo pragmático, y ese ejemplo es crucial cuando Washington se distrae con la política”, enfatizó.

Bajo la perspectiva del mandatario demócrata Wes Moore el hecho de que la Casa Blanca haya optado por marginado de participar en el evento resulta una afrenta incluso racial.

“Como el único gobernador negro del país, no puedo ignorar que ser señalado para ser excluido de esta tradición bipartidista conlleva un peso adicional, ya sea que esa haya sido la intención o no.

Lo que lo hace especialmente desconcertante es que hace apenas unas semanas estuve en la Casa Blanca con un grupo bipartidista de gobernadores, trabajando con la administración en reformas para reducir los costos de la energía y fortalecer la confiabilidad de la red. En ese momento demostramos lo que es posible cuando nos centramos en los resultados por encima de la política”, señaló mediante un comunicado.

