Donald Trump excluye a dos mandatarios demócratas de la reunión anual de invierno de gobernadores

Sin ninguna razón de por medio, el presidente Donald Trump decidió no incluir a dos mandatarios demócratas en la reunión anual de invierno de gobernadores planeada a efectuarse del 19 al 21 de este mes en la Casa Blanca.

Durante el evento citado, los mandatarios que asisten dialogan e intercambian posibles soluciones a problemas nacionales urgentes, como la educación, la energía, el crecimiento económico, la inteligencia artificial y más.

No obstante, ante la sorpresiva decisión de Trump de no invitar a los demócratas Wes Moore, gobernador de Maryland; y a Jared Polis, mandatario de Colorado, este año se marcará un parteaguas en la relación respetuosa que venían mostrando los presidentes de ambos partidos.

A través de un comunicado, Brandon Tatum, director ejecutivo interino de la Asociación Nacional de Gobernadores NGA, criticó la postura asumida por Trump.

“Estamos decepcionados por la decisión de la administración de convertirlo en un evento partidista este año.

Desinvitar a gobernadores individuales a las sesiones de la Casa Blanca socava una oportunidad importante para la colaboración entre el gobierno federal y los estados”, expresó.

Donald Trump continúa ganándose la enemistad de los demócratas. (Crédito: José Luis Magaña)

Cabe señalar que los gobernadores de Colorado y Maryland han llegado a manifestar públicamente su rechazo hacia algunas políticas promovidas por Donald Trump, pero causa extrañez que otros quienes también los han hecho quizá y, hasta más arduamente, no fueron excluidos del evento, como es el caso de Gavin Newsom, mandatario de California, y Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois.

Mediante una declaración difundida en redes sociales, Shelby Wieman, portavoz del gobernador de Colorado, recordó que el demócrata de 50 años se ha caracterizado por aportar ideas enfocadas en resolver problemas de carácter nacional sin importar el partido que opere al frente de la Casa Blanca.

“El gobernador Polis siempre ha estado dispuesto a colaborar con cualquier persona del espectro político que desee ayudar a resolver los problemas más difíciles que enfrentan Colorado y Estados Unidos, independientemente del partido o de quién ocupe la Casa Blanca”, señaló.

Trascendió que varios gobernadores demócratas analizan solidarse con sus compañeros excluidos dejando de asistir al evento, como previamente ya lo había externado Jay Robert Pritzker al oponerse a los arrestos de inmigrantes carentes de estatus legal en Illinois.

Sigue leyendo:

• Gobernador de Maryland se descarta como posible candidato presidencial y prefiere buscar la relección

• Trump acusa al gobernador de Colorado de exhibir un retrato suyo “desfigurado a propósito”

• Gobernador de Illinois firma ley que impedirá detener a inmigrantes cerca de algunos sitios públicos