Gobernador de Illinois firma ley que impedirá detener a inmigrantes cerca de algunos sitios públicos

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, firmó la ley HB 1312 que le impedirá a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detener a inmigrantes cerca de juzgados, hospitales, campus universitarios y guarderías.

El posicionamiento del político demócrata surgió a raíz de que, mediante la denominada “Operación Midway Blitz”, ICE ha logrado arrestar a más de 4,000 extranjeros carentes de estatus legal de los cuales únicamente cerca del 15% tenía antecedentes penales, la mayoría de ellos relacionados con delitos menores y delitos graves no violentos.

A esto deben agregarse múltiples denuncias de presuntas detenciones argumentando haberse cometido mientras se asistía a audiencias en tribunales, citas médicas o incluso al momento de acudir a las escuelas para llevar a algún familiar a tomar clase.

“Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que te cambie la vida. Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo”, expresó Pritzker durante un evento efectuado en el barrio conocido como “La Villita”, en Chicago.

Mediante la denominada “Operación Midway Blitz”, ICE ha logrado arrestar a más de 4,000 inmigrantes en Illinois. (Charles Reed / AP)

La ley HB 1312 firmada por el mandatario estatal les prohíbe a los agentes federales efectuar arrestos civiles dentro o en los alrededores de los juzgados mientras las personas acuden para atender algún procedimiento legal.

En caso de pasar por alto esta ley, se establecen multas de $10,000 dólares dirigidas a quien, aprovechando la asistencia a una audiencia judicial, se atreva a arrestar a un inmigrante.

Otro aspecto contemplado por esta disposición legal es que también les impide a los hospitales e instituciones enfocadas en temas de salud divulgar historiales médicos de pacientes.

Con respecto a las universidades les advierte que, en caso de implementar alguna medida dirigida a discriminar a estudiantes por su estatus migratorio, también habrá sanciones para las instituciones educativas.

Asimismo, a las guarderías también se les impide compartir información sobre las familias carentes de estatus legal en el territorio estadounidense.

De esta manera, en contra de la política establecida por la actual administración federal, J.B. Pritzker refrendó su compromiso de apoyar a los inmigrantes que habilitan en Illinois.

