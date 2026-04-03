Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 3 de abril

La próxima semana conoceremos el nombre de la séptima persona eliminada de “La Casa de los Famosos 6“. De momento, contamos con seis personas fuera de juego más una expulsada. Ellos son: Zoe Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Areas, Kunno y Jailyne Ojeda. Más Oriana Marzoli, quien salió de la competencia como expulsada por parte del público televidente.

Para la siguiente eliminación contamos con los siguientes nominados: Celinee Santos, Fabio Agostini, Stefano, Laura G, Julia Argüelles y “El Divo”.

Esta placa cuenta con un grave problema para el cuarto tierra y es que la eliminación de Celinee, como ellos esperan, es básicamente imposible en temas de fandoms. La dominicana cuenta con un número de votos contundente que provienen de sus seguidores, más los del resto de sus compañeros de “fuagua”.

El verdadero peligro para Tierra radica en la cantidad de votos que se deben dividir para proteger a sus habitantes. En los últimos lugares, para esa hora tenemos a: Stefano, Divo y Julia Argüelles. Divo y Stefano entran en una zona de peligro constantemente. Y al parecer, el juego que está teniendo Stefano podría sacarlo de la casa esta semana, pero el insistente juego de Julia ha caído en desgracia de cara a los votantes.

Mientras que Celinee, Fabio y Laura G gozan de una considerable cantidad de votos como para mantenerse fuertes, para el próximo lunes volveré a la casa sin problemas ni temores.

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