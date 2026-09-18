Cazzu responde a Christian Nodal en medio de la polémica por la “Ley Cazzu”

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal volvió a tomar fuerza luego de que el cantante mexicano negara que su intención sea frenar la llamada “Ley Cazzu”. Horas después, la argentina reaccionó públicamente y aseguró que ha sido “silenciada legalmente”, además de cuestionar las versiones que han circulado sobre la situación que enfrenta como madre de Inti.

El nuevo intercambio ocurre después de que el equipo legal de Nodal confirmara la existencia de un recurso de amparo, aunque sostuvo que este no busca detener la iniciativa legislativa, sino cuestionar el nombre con el que se ha difundido y la historia utilizada para promoverla.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y la “Ley Cazzu”?

Cazzu aseguró que decidió pronunciarse ante las versiones que han circulado durante los últimos días. La cantante afirmó que fue “silenciada legalmente y sobre todo injustamente” y sostuvo que esa situación permitió, según su versión, que se difundieran versiones con las que no está de acuerdo.

En su mensaje también utilizó los términos “MENTIR y MANIPULAR” para referirse a lo que considera una representación incorrecta de la situación que enfrenta. La artista explicó que había optado por no impedir que otras personas hablaran públicamente sobre el caso, aunque ahora dijo desconocer si esa decisión fue la adecuada.

La cantante también hizo referencia a los procedimientos legales que enfrenta y aseguró que algunos de ellos no estarían relacionados directamente con la crianza de su hija.

“Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, escribió Cazzu en su publicación. Además, señaló que la situación que enfrenta sería distinta a la que se ha presentado públicamente y agregó que el problema al que está sometida no sería el que muchas personas imaginan.

¿Qué respondió el equipo de Christian Nodal sobre la llamada “Ley Cazzu”?

La reacción de Cazzu ocurrió después de que el equipo legal de Christian Nodal difundiera un comunicado para negar que el cantante haya promovido un amparo con el objetivo de frenar la iniciativa conocida públicamente como “Ley Cazzu”.

La representación del artista aseguró que Nodal está a favor de las iniciativas que protegen a niñas y niños, pero confirmó la existencia de un procedimiento legal relacionado con la denominación de la propuesta. De acuerdo con la postura difundida por su equipo, el recurso no cuestionaría el contenido de la iniciativa, sino el uso del nombre “Ley Cazzu” y la historia utilizada públicamente para promoverla.

La defensa de Nodal también negó que exista una resolución judicial que determine que el cantante es deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Asimismo, rechazó que haya impedido que su hija viaje o que su madre pueda trabajar.

El proyecto tomó relevancia después de que Cazzu hablara públicamente sobre las dificultades que, según su versión, enfrentó para viajar con Inti mientras desarrolla sus actividades profesionales.

La cantante concluyó su mensaje señalando que continuará respaldando iniciativas que, desde su perspectiva, busquen proteger a madres y mujeres.

Viéndome obligada a defenderme una vez más? pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu? (@cazzuoficial) September 18, 2026

Seguir leyendo:

· Cazzu celebró el tercer cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán

· Cazzu confirma que tiene nuevo novio a dos años de su truene con Christian Nodal

· Cazzu reaccionó a la polémica de Rosalía con Argentina