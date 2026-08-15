Cazzu confirma que tiene nuevo novio a dos años de su truene con Christian Nodal

Julieta Cazzuchelli, conocida en el mundo artístico como Cazzu, realizó una inesperada confesión sobre su vida amorosa durante su más reciente aparición pública: ha decidido darle una nueva oportunidad al amor.

A poco más de dos años de su polémica ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, la argentina dejó escapar un interesante sobre su vida privada mientras hablaba de la amplia colección de libros que tiene en su casa.

La revelación tuvo lugar durante su entrevista con la periodista Malena Rey, quien la cuestionó sobre sus clásicos favoritos. Al momento de responder, hizo mención de “La Iliada” y como este ejemplar fue un obsequio por parte de la familia de su nueva pareja.

“Una es muy vieja (copia), era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”, son las palabras que pronto se viralizaron en redes sociales y confirmaron el nuevo estatus sentimental de la artista.

Pese a que Cazzu no brindó más detalles sobre su romance o la identidad de su pareja, con dicha declaración se confirma lo que se venía rumorando desde hace meses: el corazón de ‘La Jefa’ ya tiene dueño.

Hace algunos meses, la periodista Mandy Fridmann reportó en el programa “¡Tal Cual! Sin Filtro” que Cazzu sostenía una relación con su bailarín Ignacio Colombara: “Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, manifestó la comunicadora.

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