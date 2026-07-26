Cazzu reaccionó a la polémica de Rosalía con Argentina

La tensión desatada en las redes sociales tras la final del Mundial 2026 sumó una nueva voz de la industria musical. Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, rompió el silencio para pronunciarse sobre la controversia que involucró a la cantante española Rosalía con el público argentino.

El conflicto se originó cuando Rosalía replicó en sus historias de Instagram un video en el que la celebridad Mia Khalifa celebraba la victoria de España sobre la Selección Argentina al ritmo de “La Perla”, éxito de la intérprete catalana. El gesto desató una ola de indignación entre los hinchas albicelestes, quienes llegaron a promover un boicot contra la próxima gira de la artista en territorio argentino.

Ante la magnitud del revuelo, Rosalía eliminó el video y ofreció disculpas públicas explicando que compartió el clip impulsada por la música, sin reparar en el mensaje: “Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón. Solo tengo amor por Argentina”, afirmó.

Durante una reciente transmisión en vivo con sus seguidores, Cazzu abordó la situación reconociendo la versión de Rosalía y reflexionando sobre la fragilidad de la relación entre los artistas y su audiencia. “Yo leí que ella había compartido que no había leído”, comentó la trapera, para luego advertir sobre los riesgos a los que se exponen las celebridades en contextos de gran sensibilidad social.

“Tenemos que tener cuidado y responsabilidad nosotros, las personas públicas, que caminamos en una cornisa; la cornisa de que nos amen o nos odien en cuestión de segundos”, señaló la intérprete de “Nena Trampa”.

Para concluir su mensaje, la artista cuestionó el clima de agresividad que suele rodear al deporte y abogó por el entendimiento mutuo. “¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué nos estamos insultando entre nosotros a través de un deporte? ¿No se supone que el fútbol es alegría y unión? Dejen de pelear, dejemos de pelearnos e intentemos entendernos y entender nuestras culturas, que son tan parecidas”, concluyó, haciendo un llamado a la tolerancia en las plataformas digitales.

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