Cancelan concierto homenaje a Rosalía en Argentina tras la polémica del Mundial 2026

A pesar de las disculpas públicas de Rosalía por el video que desató la ira de los argentinos tras la final del Mundial 2026, la controversia sigue generando consecuencias. El último episodio: la cancelación de un concierto sinfónico en su honor que se realizaría en Córdoba.

El evento, titulado “Tributo Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico”, estaba programado en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU). Sin embargo, los organizadores decidieron suspenderlo tras recibir una ola de mensajes de odio y rechazo hacia la cantante española.

Se trata de un proyecto independiente de productores argentinos en homenaje a la cantante debido a la cercanía de sus conciertos. Pero la tensión generada en redes sociales puso en riesgo la seguridad de los músicos, por lo que decidieron cancelar.

“Somos parte de un pueblo donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad. Entendemos el enojo”, explicaron los productores, quienes aclararon que el proyecto comenzó a planearse hace cuatro meses, antes de la polémica.

¿Qué originó la controversia?

Un día después de que Argentina perdiera 1-0 contra España en la final del Mundial, Rosalía compartió en TikTok un video de Mia Khalifa con la frase: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, lo que muchos interpretaron como una burla a la Albiceleste.

Ante las críticas, la cantante eliminó el video y se disculpó: “Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón. Solo tengo amor por Argentina”.

Pero sus disculpas no fueron suficientes. La cancelación del homenaje en Córdoba es la primera consecuencia tangible, mientras persiste la incertidumbre sobre sus cuatro conciertos programados en Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), donde algunos fans ya han manifestado su intención de devolver las entradas.

Esta cancelación, pone en evidencia que el malestar trasciende a la artista y alcanza todo lo que la rodea, incluso proyectos no vinculados directamente con ella y la disculpa no logró apaciguar el enojo de un país donde el fútbol es pasión y orgullo.

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