Rosalía se declara fan de Wendy Guevara en un audio de Instagram

La influencer mexicana Wendy Guevara se convirtió en el centro de atención en las últimas horas luego de que la cantante española Rosalía le enviara un mensaje de voz por Instagram en el que le confiesa abiertamente su admiración.

El audio, que Guevara compartió durante una transmisión en vivo, generó una ola de reacciones en redes sociales y avivó los rumores sobre una posible participación de la comediante en las próximas fechas de la gira de la artista en México.

En el audio, que ya circula en plataformas digitales, Rosalía se dirige a Guevara con entusiasmo y sin rodeos:

"Wendy, tú no sabes, yo soy fan tuya, la más fan tuya que hay; no sabes cómo me río con los videos tuyos”. Rosalía

La espontaneidad y calidez del mensaje sorprendió tanto a la propia Guevara como a sus seguidores, y no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales como X (antes Twitter), TikTok e Instagram.

Guevara, conocida por su participación y triunfo en “La Casa de los Famosos México” en 2023, ha construido una sólida carrera como creadora de contenido y comediante, con un estilo que conecta con el público latinoamericano y las comunidades hispanohablantes en Estados Unidos.

Rosalía diciéndole a wendy que es súper fan de ella, será que se viene wendy guevara en el confesionario de lux tour ? pic.twitter.com/qsyyMvE7M0 — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) July 11, 2026

Sobre LUX Tour en México

El mensaje llega en un momento importante: Rosalía tiene programadas siete presentaciones en México durante el mes de agosto como parte de su gira LUX Tour, una de las más ambiciosas de su carrera.

El itinerario en México incluye dos funciones en la Arena VFG de Guadalajara (15 y 16 de agosto), una en la Arena Monterrey (19 de agosto) y cinco conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programados para los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.

Esta concentración de fechas convierte a México en el país con mayor número de presentaciones dentro de la gira, lo que evidencia la importancia del mercado mexicano para la producción.

Uno de los segmentos más comentados del LUX Tour es el llamado “confesionario”, un espacio dentro del espectáculo donde Rosalía interactúa con invitados sorpresa o con el público asistente. Este momento, que combina cercanía, humor y complicidad, se ha vuelto una marca registrada de la gira y suele generar gran expectativa entre los asistentes.

Tras la difusión del audio, las especulaciones apuntan a que Wendy Guevara podría ser invitada a este espacio durante alguna de las fechas en el Palacio de los Deportes.

La dinámica del confesionario encaja con el perfil de Guevara, cuyo carisma y capacidad para conectar con el público en vivo la convierten en una opción natural para compartir el escenario con la cantante.

Sobre este rumor, aún no hay confirmación por parte del equipo de Rosalía o de Wendy Guevara.

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